2019-07-23T22:01:39+03:00
Спорт

Алина Загитова показала на видео фрагмент программы нового сезона

Олимпийская чемпионка Пхенчхана будет выступать под композицию израильской певицы Ясмин Леви [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова в новом сезоне покажет программу под музыку израильской исполнительницы.Алина Загитова в новом сезоне покажет программу под музыку израильской исполнительницы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В своем личном Инстаграме фигуристка Алина Загитова продемнострировала короткий видеоролик, в котором - фрагмент ее короткой программы для нового сезона. 17-летняя спортсменка в короткой программе будет выступать под композицию израильской исполнительницы Ясмин Леви - Me Voy ("Я ухожу").

Алина Загитова именно эту программу анонсировала последней нынешним летом. Фигуристка до этого официально объявила о выступлении в произвольной программе в образе Клеопатры - для этого выступления заготовлена смесь из нескольких музыкальных треков. А до этого Загитова назвала первым музыкальное сопровождение своего показательного номера - это Bad Guy американской исполнительницы Билли Айлиш.

В прошедшем сезоне, напомним, Алина Загитова выиграла последний для себя непокоренный турнир. В марте 2019 года она стала чемпионкой мира на мировом первенстве, которое проходило в японском городе Сайтама.

И после этого в коллекции Загитовой оказались все возможные титулы - чемпионка мира, Европы, победительница финала Гран-При и Олимпиады. По итогам сезона Загитова уверенно возглавляет мировой рейтинг, опережая идущую второй японку Сатоко Мияхару более чем на 1 000 зачетных баллов.

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Видеофрагмент короткой программы Алины Загитовой в сезоне 2019/2020
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ИСТОЧНИК KP.RU

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