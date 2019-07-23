Алина Загитова показала на видео фрагмент программы нового сезона

В своем личном Инстаграме фигуристка Алина Загитова продемнострировала короткий видеоролик, в котором - фрагмент ее короткой программы для нового сезона. 17-летняя спортсменка в короткой программе будет выступать под композицию израильской исполнительницы Ясмин Леви - Me Voy ("Я ухожу").

Алина Загитова именно эту программу анонсировала последней нынешним летом. Фигуристка до этого официально объявила о выступлении в произвольной программе в образе Клеопатры - для этого выступления заготовлена смесь из нескольких музыкальных треков. А до этого Загитова назвала первым музыкальное сопровождение своего показательного номера - это Bad Guy американской исполнительницы Билли Айлиш.

В прошедшем сезоне, напомним, Алина Загитова выиграла последний для себя непокоренный турнир. В марте 2019 года она стала чемпионкой мира на мировом первенстве, которое проходило в японском городе Сайтама.

И после этого в коллекции Загитовой оказались все возможные титулы - чемпионка мира, Европы, победительница финала Гран-При и Олимпиады. По итогам сезона Загитова уверенно возглавляет мировой рейтинг, опережая идущую второй японку Сатоко Мияхару более чем на 1 000 зачетных баллов.