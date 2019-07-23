«Выпили немножко, но закуски было много»: Пугачева и Вайкуле показали, как расслабляются
Завершив свой музыкальный фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала - 2019», Вайкуле пригласила в ресторан свою подругу и коллегу Аллу Пугачеву.
Алла Борисовна как раз в эти дни отдыхает с семьёй в Юрмале, где уже несколько лет подряд арендует роскошную виллу в центре города.
В ресторанчике, расположенном неподалёку от юрмальского «гнезда» Пугачевой, Лайма накрыла «поляну» для друзей.
На застолье присутствовали Максим Галкин и телеведущий Юрий Николаев с женой.
- Мы выпили немножко, но закуски было много, - шутит Алла Борисовна, позируя на камеру Максима Галкина, который позже разместил этот ролик с дружеского застолья у себя в Инстаграме.
- Передай привет своему хахалю из Израиля! - заинтриговала Лайма, обратившись к Алле Борисовне.
- А это, кто ещё такой? - сквозь смех, удивился Максим Галкин.
Кстати, Алла Пугачева в недавнем интервью Олегу Меньшикову призналась, что в силу слабого здоровья старается не увлекаться спиртным.
- Вот встаешь и думаешь: «Надо посидеть, чтобы голова не закружилась!» -делилась в беседе с Меньшиковым 70-летняя звезда.-Вчера в ресторане были, я уже не помню, когда вино пила, думаю: «А, давай выпью!» И таблетку тут же достаю (смеется).
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ИСТОЧНИК KP.RU