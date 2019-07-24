Московскую Барби не поняли в Бельгии: На меня так смотрят, будто я вышла голой на улицу

Сытую на разврат Европу казалось бы уже ничем не удивишь, на улицах ходят одеты не по моде, а как нравится, парады проходят такие, что из одежды только розовые носки. И вот в Брюссель явилась московская Барби. Она же Татьяна Тузова. Девушка сразу же обратила внимание на местных и удивилась, что они ходят в рваных колготках.

- Была удивлена моде местных женщин. У них принято ходить в рваных колготках, - написала в соцсетях Татьяна Тузова.

По Брюсселю московская Барби ходила в привычной для нее розовой одежде, разве что добавила большой бант на голову. Ее вид явно удивил прохожих. То ли фрик, то ли артистка? Стали присматриваться.

tanya_tuzova_barbie Когда приезжаю в другие города или страны, на меня все так смотрят, буд то я вышла на улицу голой Вы только посмотрите на их лица Я думала, что в Европе народ уже ко всему привык

- Когда приезжаю в другие города или страны, на меня всегда так смотрят, будто я вышла на улицу голой. Вы только посмотрите на их лица. Я думала, что в Европе народ уже ко всему привык, - говорит Татьяна Тузова.

Пока европейцы смотрели на рашен Барби, она рассматривала размеры "Писающего мальчика".

- Такой оказался кроха. Я считала, что главная достопримечательность города должна быть побольше размером, - считает Тузова.

Ранее 29-летняя Татьяна рассказывала в интервью "КП", что розовая жизнь - это не работа. Она, правда, Барби.

- Это образ жизни и когда меня в интернете обижают, то я им говорю: "Я не пью, не курю, не матерюсь. Прививаю детям здоровый образ жизни. Что я делаю плохого?". Мне постоянно девочки пишут, что хотят быть на меня похожими — это же о чем-то уже говорит, - признавалась столичная Барби.

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