Школа Татьяны Сергеевны

Например, никогда сама не правила тексты, а лишь ставила на полях рукописи точку - непременно карандашиком! - чтобы вместе с автором обсудить спорное место и чтобы автор сам потом внес обсуждаемую правку.

Когда приходил очередной новый главный редактор, лишь кротко вздыхала и говорила, чуть поджав губы: «И этого будем воспитывать».

А мы в те дальние семидесятые годы - и Щекочихин, и Андрюша Чернов, и Леша Ивкин - росли еще и под воздействием рассказов о немыслимо романтичной истории их любви с Кимом Николаевичем Смирновым. Что сидел в соседней комнате. И как они тайно созванивались, чтобы вместе незаметно выйти из редакции.

И вот теперь они, наши старшие, уходят, уходят, уходят. Становясь легендами. Она ушла вчера, 23 июля, немного не дожив до своего 85-летия, - он у них общий этим летом с Кимом. Будем помнить светло…