2019-07-24T02:46:10+03:00
Общество

Школа Татьяны Сергеевны

Есть учителя и есть - Учители. Татьяна Сергеевна Яковлева всю жизнь посвятила учительству, а сама для всех нас и прежде всего для меня самой была Учителем жизни в журналистике, вечной зав. отделом школ «Комсомолки». Она воспитывала не проповедями
Ольга МАРИНИЧЕВА
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Светлая память нашей коллеге.Светлая память нашей коллеге.
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Например, никогда сама не правила тексты, а лишь ставила на полях рукописи точку - непременно карандашиком! - чтобы вместе с автором обсудить спорное место и чтобы автор сам потом внес обсуждаемую правку.

Когда приходил очередной новый главный редактор, лишь кротко вздыхала и говорила, чуть поджав губы: «И этого будем воспитывать».

А мы в те дальние семидесятые годы - и Щекочихин, и Андрюша Чернов, и Леша Ивкин - росли еще и под воздействием рассказов о немыслимо романтичной истории их любви с Кимом Николаевичем Смирновым. Что сидел в соседней комнате. И как они тайно созванивались, чтобы вместе незаметно выйти из редакции.

И вот теперь они, наши старшие, уходят, уходят, уходят. Становясь легендами. Она ушла вчера, 23 июля, немного не дожив до своего 85-летия, - он у них общий этим летом с Кимом. Будем помнить светло…

ИСТОЧНИК KP.RU

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