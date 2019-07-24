Снятие наличных с карты в магазине: как будет работать система в России

Приходишь в магазин, набираешь полную корзину продуктов, а тебе на кассе еще и денег дают. Звучит как шопинг мечты, не правда ли? Но скоро такую картину можно будет увидеть в наших магазинах по всей стране.

Удобно всем

Разумеется, просто так раздавать деньги никто не собирается. Речь идет о возможности снимать наличные с банковских карт не в отделении или банкомате, а прямо в супермаркете, куда заходишь каждый день. Российские банки и торговые сети с начала года тестируют механизм снятия наличных с карты в магазине, и испытания признаны удачными. Теперь они готовы распространить эту схему на всю страну.

Работает это просто, главное, чтобы на кассе был POS-терминал - устройство, куда мы прикладываем или вставляем карту. Пока вам пробивают покупки, вы сообщаете кассиру, что хотите снять со своего счета еще пару тысяч наличными. Тот прибавляет эту сумму к стоимости покупок и пробивает чек. Вы расплачиваетесь и получаете заявленную сумму. И бегать в поисках банкомата не надо!

- Такой механизм всем удобен, - сказал «КП» зампред комитета Торгово-промышленной палаты РФ по платежным инструментам и информационной безопасности Тимур Аитов. - Ретейлеры благодаря этому получат дополнительных клиентов. Ведь человек, даже если не собирался что-то покупать, запросто может передумать, раз уж все равно заглянул в магазин. Банку не нужно тратиться на содержание банкомата, видеонаблюдение, охрану - все это уже есть в торговой точке.

Выгоды не упустят

Снимать наличные в магазине - не наше ноу-хау. Такая система в том или ином виде работает во многих странах Европы. Правда, как это часто бывает, не обходится без подводных камней. Главная загвоздка - нужно что-то купить, чтобы получить на руки купюры.

- Приобрести в магазине можно любую мелочь, хоть жвачку, хоть коробок спичек, - говорит Тимур Аитов. - Это было придумано, чтобы не создавать отдельную очередь из людей, которые хотят снять наличные, и не нервировать лишний раз остальных покупателей. Представьте, вы стоите возле кассы с тяжелой корзиной, а перед вами человек, который ничего не покупает. Это раздражает, как люди в поликлиниках, которым «только спросить».

Только вот сами торговые сети считают, что без очередей обойтись все-таки не удастся.

- Есть опасение, что возможность снятия денег на кассах приведет к росту нагрузок на кассиров и как следствие удлинению очередей, - говорят в Ассоциации компаний розничной торговли.

Еще один минус - банки собираются брать комиссию за выдачу наличных.

- Все зависит от договоренностей конкретного магазина с конкретным банком. Но уже сейчас ясно, что услуга будет доступна не только клиентам одного банка, а любому покупателю. И когда человек приходит с картой не того банка, с которым работает торговая точка, скорее всего, ему придется заплатить комиссию. Это как снять деньги в банкомате чужого банка, - объяснил «КП» президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Для сельской местности

В первую очередь возможность разжиться наличными важна для глубинки. На поселок может быть один банкомат, добираться до которого неудобно, а в магазин хочешь не хочешь, а пойдешь.

Программа для клиентов из таких небольших сел и деревень уже действует у Сбербанка. На руки выдают максимум 5000 рублей в сутки, а покупать что-то в сельпо необязательно. Торговых точек, где можно провернуть такой фокус, по стране сейчас 639, но до конца года банк планирует увеличить их число до трех тысяч.

Горожанам тоже обещают дать возможность снимать деньги в магазинах. А сельчане там смогут еще и за коммунальные услуги заплатить - все через тот же терминал.

Пилотный проект в этом году планирует запустить и торговая сеть «Пятерочка».

- Сейчас мы с партнерами прорабатываем техническую сторону вопроса. География проекта пока определяется, выбираем районы, где наблюдается нехватка банкоматов, - сообщил «Комсомольской правде» представитель X5 Retail Group. - Данная опция будет доступна только при совершении покупки.

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Банки и магазины договариваются об условиях предоставления услуги

Бегать в поисках «родного» банкомата скоро будет бессмысленно. Платежные системы активно разрабатывают систему кэшаута (от англ. cash out - «снятие наличных»). Суть в том, чтобы человек мог в любом магазине получить деньги со своей карты. Такая услуга давно действует в развитых странах: США, Великобритании, Германии. Где-то она платная, а где-то - нет. (подробности)