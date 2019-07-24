Жертвы морской капусты

Семью темнокожих ошибочно обвинили в краже баскетбольного мяча

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В России обнаружили скалу из «Короля Льва»

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Чеченский мальчик отжался 4818 раз и побил рекорд ингушского мальчика

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Морская капуста убила двух человек на курорте во Франции

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В Бразилии полная женщина сбросила со сцены священника, заявившего, что полные женщины попадут в ад

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В Минске двум гусям запретили вступать в законный брак

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В США полиция призвала не смывать наркотики в унитаз, чтобы не вызвать зависимость у животных

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Власти Санкт-Петербурга потребовали справку о том, что Борис Стругацкий - писатель