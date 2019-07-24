Жертвы морской капусты
В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Изменить размер текста:
Семью темнокожих ошибочно обвинили в краже баскетбольного мяча
* * *
В России обнаружили скалу из «Короля Льва»
* * *
Чеченский мальчик отжался 4818 раз и побил рекорд ингушского мальчика
* * *
Морская капуста убила двух человек на курорте во Франции
* * *
В Бразилии полная женщина сбросила со сцены священника, заявившего, что полные женщины попадут в ад
* * *
В Минске двум гусям запретили вступать в законный брак
* * *
В США полиция призвала не смывать наркотики в унитаз, чтобы не вызвать зависимость у животных
* * *
Власти Санкт-Петербурга потребовали справку о том, что Борис Стругацкий - писатель
ИСТОЧНИК KP.RU