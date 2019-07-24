Любимые книжки нашего детства: От Урфина Джюса до Айвенго

«Как хорошо уметь читать! Не надо к маме приставать», - писал когда-то Валентин Берестов. И мы действительно читали, проглатывая книжку за книжкой. А после обменивались своими впечатлениями и пытались в библиотеках найти что-нибудь интересненькое.

Мы попросили слушателей программы «Дежавю» на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) вспомнить любимые книжки нашего детства - те, что были в домашней библиотеке, или те, которые приходилось прочитывать очень быстро, потому что тебе эту книжку дали под честное слово и всего на пару-тройку дней. Мы специально исключили из списка классических Барто-Михалкова-Маршака, так как их произведения были практически у всех.

Миры Александра Дюма

Многие, открыв для себя волшебный мир французской мушкетерской романтики, интриг и заговоров, уже не могли остановиться. «Трех мушкетеров» зачитывали до дыр, а дальше начинались поиски остальных произведений. Кто-то находил «Виконта де Бражелона», кто-то сразу бросался к «Графу Монте-Кристо», но, судя по тому, что имя Александра Дюма встречалось практически у каждого второго слушателя программы, можно с уверенностью сказать, что это был один из самых любимых писателей подрастающего поколения.

«Волшебник Изумрудного города»

Одна из самых читаемых и требуемых в библиотеке книг. Стоило только узнать, что у «Волшебника Изумрудного города» есть продолжение, и не одно, сразу же начинались поиски этих произведений.

В библиотеках достать книжки Александра Волкова было практически невозможно: они постоянно находились на руках. И единственный выход - отправляться в читальный зал, но и там не факт, что необходимая вам часть будет в свободном доступе.

И редкий случай, когда удавалось прочитать все шесть книг и именно в той последовательности, в которой они выходили.

Жюль Верн, Джек Лондон и другие приключения

Любимый жанр для мальчишек, конечно, был приключенческий. Кому-то было интересно наблюдать за путешествиями Жюля Верна, другие зачитывались рассказами Джека Лондона о суровых, но отважных людях - тем более что книжки Лондона в СССР активно издавали.

Третьим нужны были авантюры в духе Луи Буссенара и приключения на фоне исторических событий, как у Вальтера Скотта.

Все эти книги издавались и были как дома, так и в библиотеках, но опять же, чтобы прочитать всего выпускавшегося Фенимора Купера, нужно было приложить довольно много усилий.

Хорошо, если был блат и книжки из серии «Библиотека приключений и научной фантастики» появлялись регулярно - всем остальным приходилось довольствоваться разрозненными экземплярами.

Сказки со всего света

Самым выпускаемым зарубежным писателем для детей во времена СССР был Ханс Кристиан Андерсен.

Самые популярные - сборники «Русские народные сказки» в обработке Афанасьева (особенно в финале книжки - коротенькие сказки про ведьм да упырей) и «Сказки зарубежных писателей», где были и Перро, и Гримм.

И многие «Сказки тысячи и одной ночи». Правда, литература это была явно недетская, уж больно много откровенных сцен было в этих книжках...

Носов, Драгунский, Крапивин

Книжки о школьниках, о таких же ребятах, как мы. Их истории и приключения пользовались не меньшим спросом, чем похождения храброго гасконца или невинно осужденного Эдмона Дантеса.

«Денискины рассказы», «Мишкина каша», «Фантазеры», «Чудак из пятого «Б». Все эти истории были написаны простым языком, и рассказы сами по себе были не очень большие - что позволяло им попадать в различные сборники.

Ну а становясь взрослее, мы и произведения про своих сверстников выбирали соответствующие. Дениску из рассказов заменяли уже герои Анатолия Алексина. А на смену «Фантазерам» Носова приходили герои Крапивина и Коваля.

Карлсон и муми-тролли

Особняком стояли крупные сказочные произведения зарубежных писателей. Например, одна из популярнейших книг конца 80-х - издание, где были опубликованы сразу три книжки - «Маугли», «Мэри Поппинс» и «Карлсон».

Причем у каждого из читающих были свои предпочтения: некоторые просто погружались в волшебный муми-мир и вместе с героями путешествовали по муми-долу.

Другим нравился разгильдяй с мотором за спиной или девочка по имени Пеппилотта Виктуалия Рульгардина Крисминта Эфраимсдоттер Длинныйчулок.

И снова здесь нужно, наверное, сказать спасибо и тем, кто все эти сказки экранизировал - многие наши слушатели добрались до книжек лишь после того, как посмотрели мультик про Чиполлино или Маугли.

ЧТО ЕЩЕ?

- Успенский: «Простоквашино», «Чебурашка» и «Красная рука...».

- Войнич: «Овод».

- Гюго: «Отверженные», «Собор Парижской богоматери».

- Дефо: «Робинзон Крузо».

- Детские энциклопедии: «Книга будущих генералов», «Книга будущих адмиралов».

- О войне: «Сын полка», «Четвертая высота», книги о пионерах-героях.

- Гайдар: «Судьба барабанщика», «Тимур и его команда», «Р.В.С.»

«Комсомолка» рекомендует

Самая яркая детская новинка этого года - комикс с наклейками «Царевны» по одноименному популярному мультфильму. Новый комикс о веселых приключениях пяти очаровательных подруг-царевен в Дивногорье порадует вашего ребенка красочным оформлением и расскажет ему о настоящей дружбе, взаимовыручке, поддержке и умении радоваться жизни!

Покупайте на shop.kp.ru и в фирменном магазине «КП» по адресу: Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1.

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781.