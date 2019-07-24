Штрафы в спорте: Серену Уильямс наказали за испорченную траву

Теннисист Сафин платил за «отсутствие борьбы», футболиста Тарасова наказывали за любовь к Путину, а Погребняка - за расизм. "Комсомолка" вспоминает самые громкие штрафы в спорте.

Уимблдон-2019 запомнится не только сокрушительным поражением Серены Уильямс в финале, но и ее необычным штрафом. В июле спортивный мир потрясла новость о том, что легендарную чемпионку неожиданно наказали за невинный проступок. Не секрет, что на поведение Серены Уильямс часто закрывали глаза и прощали ей куда более тяжкие грехи, но не на Уимблдоне. На сей раз организаторы выступили с заявлением и сообщили, что Серена... испортила газон! Она же, как обычно, на пресс-конференции приняла облик ангела и сослалась на лишние эмоции. Мол, просто бросила ракетку на корт во время тренировки. Интересно, с какой силой...

Штраф: $10 000

Неуважение к судье

Россиянин Даниил Медведев после Уимблдона ворвался в топ-10 ведущих теннисистов мира, но сам турнир ему лучше забыть. Мало того, что он проиграл бельгийцу Давиду Гоффену, так и снова отличился странным поведением. Во время игры Даниил колотил ракеткой по щиту, который отгораживает теннисистов от зрителей, а после матча бросил ракетку и вопреки традициям не пожал руку арбитру.

Два года назад на Уимблдоне в Медведева и вовсе словно вселились бесы. После игры спортсмен швырял монеты в арбитра на вышке, обвиняя того в предвзятом судействе.

Штрафы: $10 000 (2019) и $14 500 (2017).

Пожелал взрыва бомбы

Самый необычный штраф на Уимблдоне в 2019 году выписали итальянцу Фабио Фоньини. Во время неудачного матча импульсивный Фабио выкрикнул фразу, которая обидела организаторов: «Чертовы англичане. Разве здесь можно играть? Хорошо бы здесь бомба взорвалась!»

Штраф: $3 000

Серена Уильямс не скрывает негативных эмоций - особенно когда проигрывает.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Недостойная игра

Дважды в центр скандала на Уимблдоне в июле этого года угодили австралийские теннисисты. Известный безответственным отношением к теннису Бернард Томич превзошел себя и умудрился проиграть в матче первого круга французу Жо-Вильфриду Цонге за 58 минут. Организаторы приняли самое жесткое наказание из возможных - лишили спортсмена всех призовых. Томич в свою защиту сказал только, что всегда медленно передвигается по корту и не мог играть лучше.

Штраф: $56 000

Гораздо больше повезло его соотечественнику Нику Кирьосу. Главный бунтарь мирового тенниса специально ударил мячом Рафаэля Надаля, но, оказывается, в правилах Уимблдона не прописано наказания за такой проступок. Кирьоса оштрафовали только за неспортивное поведение.

Штраф: $8000

РЕКОРД

Укус на $3 000 000

Самый большой штраф в истории мирового спорта был выписан в 1997 году, когда на ринге сошлись Майк Тайсон и Эвандер Холифилд. Скандальный Майк в приступе ярости откусил кусочек уха у соперника. Холифилд пребывал в шоковом состоянии, бой остановили, а самого безумного Майка круто оштрафовали и отстранили от бокса на несколько лет.

Штраф: $3 000 000

Наши «Успехи»

Угрожал вежливостью

Уимблдон - далеко не единственное место в мире, где спортсменов наказывают за нарушение регламента и этических норм. Достаточно вспомнить, что и российские спортсмены часто выкладывали крупные суммы за неспортивное поведение.

Недостойная игра по-русски

Томич никого не удивил штрафом за отсутствие борьбы на корте. Первооткрывателем еще в 2000 году стал Марат Сафин. Российский теннисист провалился на Australian Open, проиграв в трех сетах малоизвестному представителю ЮАР Гранту Стаффорду. Девятнадцать лет назад призовые были не настолько высокие, да и всю сумму у Марата, который откровенно слил матч, забирать не стали.

Штраф: $2000

Грубый фол

Во время чемпионата мира по футболу-2018 ФИФА покусилась на банковский счет защитника сборной России Ильи Кутепова. Согласно регламенту организации, некоторые специфические фолы заслуживают не только желтой карточки, но и штрафа. Кутепов совершил именно такой против полузащитника сборной Испании Иско. Кстати, в той игре предупреждение получил и Роман Зобнин, но его фол на денежный штраф не тянул.

Штраф: $7600

Излишний патриотизм

Ныне безработный и травмированный Дмитрий Тарасов готов судиться с «Локомотивом» за примерно 20 тысяч евро, потраченных на лечение. В 2016 году Дмитрий, кстати, женатый тогда на Ольге Бузовой, не спорил с клубом из-за куда более крупной суммы. В Турции полузащитник продемонстрировал болельщикам футболку с фотографией Президента РФ Владимира Путина и надписью «Самый вежливый президент».

Отношения между нашими странами были тогда напряженными: с 24 ноября 2015 года турецкий истребитель F-16 сбил в Сирии российский Су-24. Футбольные боссы сочли выходку Тарасова провокацией.

По неофициальной информации, «Локомотив» лишил футболиста всех бонусов за месяц и оформил рекордный штраф. УЕФА поступил с игроком значительно мягче.

Штраф: $300 000 (клуб) и $5000 (УЕФА).

Расизм

Ветеран российского футбола Павел Погребняк в 2019 году отметился неосторожным высказыванием. Павла возмутило, что в сборную России стали вызывать натурализованных футболистов. Больше всего досталось бразильцу с российским паспортом Ари. По мнению Погребняка, смешно, когда темнокожие игроки получают приглашение в нашу национальную команду.

В Российском футбольном союзе смеяться не захотели и назначили бомбардиру «Урала» штраф. Погребняк позже признал, что погорячился и против Ари ничего не имеет.

Штраф: $4000

Драка... после драки

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов был наказан после памятной драки, которая случилась уже по окончании его боя с Конором Макгрегором в октябре 2018 года. Громкий поединок состоялся в Лас-Вегасе. Хабиб перемахнул через ограждение и пошел в атаку на команду ирландца. В частности, ему удалось нанести несколько ударов тренеру Конора Диллону Дэнису. В UFC Хабибу выписали не только огромный, по меркам организации, штраф, удержав его из 2 млн примиальных за бой, но и дисквалификацию на девять месяцев.

Помимо этого, Нурмагомедов заплатил по 25 тысяч за своих товарищей по команде Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, атаковавших Конора Макгрегора после боя.

Штраф: $500 000

КСТАТИ

Дал допинг - в тюрьму

В 2019 году в России появилась административная ответственность за допинг. За использование или даже попытку использования запрещенных препаратов спортсменам грозит штраф в размере 50 тысяч рублей. Впрочем, это не так уж и много, если учесть, что вместе с денежным наказанием атлетов дисквалифицируют минимум на два года.

Для тренеров и обслуживающего персонала (врачей, массажистов и т. д.) все значительно строже - могут и посадить на срок до трех лет.