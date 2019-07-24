Женился на богатой и ушел в декрет

Есть в интернете сообщества, где люди делятся случаями из жизни, мыслями, наблюдениями. И порой рассказывают очень забавные вещи!

«Неожиданно нашла в магазине паштет для хомяков. Почитала состав: курица, морковь, злаки, витамины. Хомяк едва не прыгал от восторга, вкусив сию амброзию. С грустью перечитала состав паштета „из индейки“: вода, свиная шкурка, соевый белок, десяток ешек. Хомячий паштет все больше манит меня. Человеческий выкинула — редкостная гадость. Я знала про котиков, которым предлагают рагу из ягненка, но вот от того, что хомяк питается лучше меня, — обидно. Еще и хомячий паштет в 10 раз дешевле».

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«Как-то папа решил прокатить меня на переднем кресле машины, но это было незаконно, так как мне было меньше 12. В итоге нас задержал гаишник. На его вопрос, сколько девочке лет, папа добродушно ответил: „Ей 20, она просто карлик“. Не прокатило».

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«Ехала в автобусе, остановились в большой пробке. Я высунула руку из окна, тут подъезжает другой автобус и кто-то дает пять по моей руке. Пока стояли в пробке, разговорились с этим парнем. После ходили в кино. Теперь я официально заявляю, что люблю пробки!»

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«Жили с сыном-подростком в трешке. Попалось объявление: „Отдам собаку или усыплю“. Собак люблю, места много. Посовещались — приютили. Познакомилась с мужчиной. Все при нем, кроме столичной жилплощади. Посовещались — приютили — поженились. Соседская девочка в момент осиротела. Место есть, ребенка знаем. Посовещались — приютили — удочерили. Дети выросли и съехали в свои квартиры. Посовещались — взяли двух братьев из детского дома, любим и воспитываем их. Вот так квартирка помогла стать чужим людям одной дружной семьей».

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«Соседи знают меня как добрую фею-хозяюшку, потому что я прихожу на чай с тортиком, а детям приношу красивые кексы. На самом деле я учусь печь сладости на заказ, и надо куда-то девать кривые образцы, чтобы не обожраться сладким на пару с мужем».

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«Мы с мужем полгода пользуемся одной зубной щеткой, потому что новую лень достать из ящика».

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«Всю жизнь работал, начиная с института. Женился на богатой невесте. Вначале работал, хоть и получал в десять раз меньше нее. Когда появились дети, взял декретный отпуск. Счастлив. И стереотипы пошли к черту».

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«У меня два старших брата. Было это в глубокое советское время. Мама купила грецких орехов, поделила их на три части и раздала нам. Каждый получил примерно по полкило. Братья свои съели сразу, а я свои спрятала, чтобы потом съесть вместе с подругой. Когда подруга пришла ко мне в гости, я вспомнила об орехах, мы принялись их колоть, но они все до единого были пустые и склеены эпоксидной смолой „по шву“. Братья не поленились».

С сайта vk.com/overhear