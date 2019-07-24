Хрустальный пик Алдана

Алдан - одна из мощных и величественных рек России. Однако в верховьях, где совместная экспедиция «КП» и РГО изучала экологическое состояние природы, он неширок и спокоен. Как раз там и находится почти заброшенный населенный пункт Суон-Тит. Ну как пункт... Пунктик с населением 1 человек, да и тот здесь по работе - сотрудник метеостанции.

В хорошие дни население резко увеличивается - аж до десятка. Но в золотые годы - середина ХХ века - в поселке жили до 3000 человек! Они добывали горный хрусталь. Минерал по тем временам стратегический, шел на детали в радиотехнике и оптике, в основном - военных. Потому и добычу активную там развернули еще во время Великой Отечественной.

За такой 30-сантиметровый кристалл горного хрусталя коллекционеры дадут до 70 тыс. рублей.Фото: Евгений САЗОНОВ

Особенно ценится хрусталь размером от 5 сантиметров. В алданских шахтах находили метровые глыбы...

Суон-Тит находится на левом берегу, а три шахты - на правом. И каждый день люди ходили на работу по узенькому подвесному мостику. Он до сих пор растянут над водой. И хотя на несущих стальных тросах нет даже признака ржавчины, пройти по нему может разве что канатоходец. Во время половодья идут такие горы льда, что с моста срывают все доски... Когда-нибудь ледяная глыба заберет с собой последние остатки советской цивилизации.

В тайге лежат сотни тонн техники. Как такая довоенная паровая машина.Фото: Евгений САЗОНОВ

Хрусталь добывали здесь в промышленных масштабах, не задумываясь абсолютно об экологической цене. Пустую породу вываливали прямо на склоны горы Пять пальцев, деревья выкашивали под дрова и строительство в буквальном смысле до горизонта.

Четверть века назад все работы здесь свернули. Задумались о цене - но денежной. Слишком труднодоступные места. К тому же ученые нашли замену горному хрусталю. Природу оставили в покое. Целью экспедиции и было изучение, как она оправляется от такого варварского отношения.

К счастью, природа оказалась гораздо сильнее, чем предполагалось.Следы человеческого пребывания она переваривает не спеша, но настойчиво. На первое она умяла деревянные постройки. От сельского клуба, например, где в 1975 году выступал поэт Евгений Евтушенко, остались только полусгнившая сцена, заросшая березками и елками, фундамент да несколько дышаших на ладан кресел. А что касается шахтных железных дорог для вагонеток, так там вообще леса уже сквозь них проросли.

В 1975 году по Алдану сплавлялся Евгений Евтушенко и завернул в Суон-Тит. На заднем плане - легендарный подвесной мостик. Фото: Архив Леонида ШИНКАРЕВА

На второе же у природы - сталь. Но ее переваривать долго - лет 200 - 300. И тут уже без помощи человека не обойтись. В лесах лежат сотни тонн высококачественного советского железа - грузовики, трактора, компрессоры... даже катер с танковым двигателем...

Нужна программа по очистке тайги наподобие арктической. Это, конечно, влетит в копеечку, но долг природе нужно вернуть. Это долг чести.

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