2019-07-24T10:55:25+03:00
Спорт

Месси дисквалифицирован и оштрафован

Футболист получил взыскания за свои высказывания на Кубке Америки
Сергей КИРИЛЛОВ
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Месси извинился перед федерацией и заявил, что когда он говорил о коррупции, то имел ввиду не чиновников, а судейМесси извинился перед федерацией и заявил, что когда он говорил о коррупции, то имел ввиду не чиновников, а судейФото: REUTERS
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Форвард сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси получил взыскания за свои высказывания на Кубке Америки. Малыша дисквалифицировали на один матч и наказали штрафом в размере 1,5 тыс долларов.

Напомним, что Месси закатил скандал после поражения сборной Аргентины в полуфинале кубка Южной Америки от Бразилии (0:2). Мессии тогда заявил, что у бразильцев все схвачено в КОНМЕБОЛ, судья допускал ошибки и вообще свистел в одну сторону. При этом арбитры так и не воспользовались системой ВАР, чтобы просмотреть спорные моменты.

В федерации заявили, что это была техническая проблема, мол судьи просто не слышали друг друга. Но в это объяснение мало кто поверил. В результате КАМНЕБОЛ, вместо того чтобы дисквалифицировать Месси на два года, как они обещали, дали ему наказание всего в один матч и символический штраф.

При этом сам Месси извинился перед федерацией и заявил, что когда он говорил о коррупции, то имел ввиду не чиновников, а судей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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