Эксперты по здоровью и долголетию: берегите сердце и мозг

ГЛАВНЫЙ ФАКТОР РИСКА

В России, как и во многих странах мира, на первом месте среди причин преждевременного ухода из жизни людей старшего возраста — сердечно-сосудистые заболевания, инфаркты и инсульты. Именно этим заболеваниям, их максимально раннему выявлению, лечению и профилактике осложнений сейчас уделяется наибольшее внимание в государственных проектах, посвященных здравоохранению и продлению жизни.

- Если мы посмотрим на факторы риска, которые приводят к таким тяжелым последствиям (смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. - Ред.), то номер один – повышение артериального давления, - поясняет профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии, директор Института персонализированной медицины Сеченовского университета, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Филипп Копылов. - Причем, по статистике только половина тех, кто болен гипертонией, знает об этом; половина тех, кто знает — лечатся. И половина тех, кто лечится — лечатся эффективно, то есть держат давление в нормальных пределах.

При этом многое зависит от самих пациентов, подчеркивают кардиологи. Чаще всего проблема в том, что люди не хотят менять свой образ жизни (строгая диета, физнагрузки) и принимать строго по расписанию лекарства, назначенные врачом (гипертоникам препараты, как правило, назначаются пожизненно).

К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ ПАЦИЕНТАМ

- Профессор, давайте уточним цифры. Больше всего людей волнуют два момента: с каким давлением нужно как можно скорее обратиться к врачу и при каких показателях нужно начинать пить лекарства. Что известно про это сегодня?

• Есть граница в 65 лет, которая является неким рубиконом для артериальной гипертензии. А именно:

* Для людей моложе 65 лет систолическое (верхнее) давление должно быть до 130 мм рт ст, диастолическое (нижнее) – 70 - 80 мм рт ст.;

* для лиц старше 65 лет целевое давление 130 — 140 мм рт. ст. верхнее и 70 — 80 мм рт. ст. нижнее.

Это то, к чему нужно стремиться. Если есть превышения, человеку нужно обратиться к врачу и начать принимать меры, чтобы добиться целевого давления для своего возраста.

Когда начинать прием лекарств, на самом деле, зависит не только от уровня давления. Врач должен оценить целый комплекс факторов риска у конкретного пациента.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Альцгеймер не дождется

В авторитетном международном научно-медицинском журнале Frontiers in neurology вышел обзор данных о профилактике болезни Альцгеймера и деменции (слабоумия). Работу провела крупная группа ученых из Китая, США, Великобритании, Израиля и Канады. Профилактика возможна и тогда, когда человек уже болен - скажем, ему поставлен диагноз болезнь Альцгеймера, подчеркивают эксперты. А это значит, что правила, о которых рассказывается ниже, способны помочь абсолютно любому человеку. Если не избежать болезни, то как минимум снизить риск тяжелых осложнений.

ДОЛОЙ ЛИШНИЙ ВЕС

Речь идет о тех, у кого индекс массы тела (ИМТ) выше 30, уточняют ученые. Напомним: чтобы посчитать ИМТ, берем свой рост в метрах, возводим в квадрат. А потом массу тела в кг делим на полученную цифру.

- Выяснилось, что есть тесная связь болезни Альцгеймера с сердечно-сосудистыми заболеваниями: все, что плохо влияет на сердце и сосуды, так же повышает риск Альцгеймера. Это и лишний вес, и гипертония, и повышенный «плохой холестерин», - рассказал «КП» научный директор Центра популяционного здоровья и старения Университета Дьюка (Северная Каролина, США), доктор наук, профессор Анатолий Яшин. - Существует даже сосудистая теория болезни Альцгеймера: микрокапилляры, мелкие сосуды с возрастом или из-за нездорового образа жизни становятся менее эластичными, более жесткими, начинают разрушаться, и это приводит к увеличению проницаемости гематоэнцефалического барьера, защищающего наш мозг.

В том числе из-за снижения такой защиты начинают ускоренно развиваться процессы, вызывающие болезнь Альцгеймера.

НЕТ СИГАРЕТАМ И СИДЯЧЕМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

4,7 миллионов случаев заболевания болезнью Альцгеймера во всем мире связаны в первую очередь с курением, посчитали исследователи. Напомним, токсины, которые попадают в организм при курении, вызывают воспаление стенок кровеносных сосудов. В том числе в головном мозге. Из-за этого ускоренно накапливаются те самые опасные амилоидные бляшки, из-за которых гибнут нервные клетки нейроны.

4,3 млн случаев болезни Альцгеймера во всем мире связаны с недостатком физических нагрузок, отмечают ученые. Из-за этого страдает кровообращение в мозге. А значит — выше риск накопления опасных веществ, которые могли бы вымываться с током крови.

Как мы уже упоминали, как для сердечно-сосудистой системы, так и для мозга золотой стандарт — не менее 150 минут двигательной активности в неделю, или не менее чем по 30 минут 5 дней в неделю.

СОЗДАЕМ КОГНИТИВНЫЙ РЕЗЕРВ

- Для профилактики болезни Альцгеймера важно создавать так называемый когнитивный резерв. Этого можно добиться с помощью занятий, которые ведут к образованию новых связей между нейронами и стимулируют образование новых нервных клеток (у взрослого человека их появляется очень мало, но тем не менее), - поясняет профессор Яшин. - А самое мощное средство для создания когнитивного резерва — это как раз получение незнакомых навыков и знаний. Например, изучение иностранного языка, посещение увлекательных образовательных лекций или их просмотр по телевизору, овладение компьютерными навыками в пожилом возрасте, обучение танцам, рисованию, лепке — все, что требует от нас запоминания и вспоминания, творческого подхода — все это помогает создавать и укреплять связи между нейронами.

ДИАГНОСТИРУЕМ И ЛЕЧИМ ДИАБЕТ

Примерно 825 000 случаев развития болезни Альцгеймера в мире ассоциируется с сахарным диабетом, пишут авторы исследования.

- Связь болезни Альцгеймера с диабетом 2-го типа изучается, единого мнения среди ученых пока нет, - говорит Анатолий Яшин. - До конца не ясно, что является причиной, а что следствием, но одна из гипотез выглядит так. У больных диабетом 2-го типа развивается инсулинорезистентность, то есть нечувствительность к гормону инсулину. Из-за этого плохо усваивается глюкоза на периферии, то есть вне мозга. До недавнего времени считалось, что инсулин никак не влияет на метаболизм (переработку и усвоение. - Авт.) глюкозы в мозге. Но недавно обнаружены сложные механизмы, в результате действия которых инсулинорезистентность, как выяснилось, повышает шансы развития болезни Альцгеймера. Из-за этого у данной болезни даже появилось еще одно название: «диабет 3-го типа».

НЕ ЗАКРЫВАЕМ ГЛАЗА НА ДЕПРЕССИЮ

Это заболевание, особенно характерное для старшего возраста, говорят специалисты. И ему обязательно нужно уделять внимание, не закрывая глаза — мол, плохое настроение само пройдет.

Депрессия провоцирует не менее 3,6 млн случаев болезни Альцгеймера во всем мире, предупреждают ученые. Наличие депрессии само по себе уже сигналит, что в мозге какие-то неполадки, из-за которых нейроны могут оказаться более беззащитны перед повреждающими процессами. Долговременные наблюдения за большими группами людей показывают, что депрессия является важным фактором риска, повышающим вероятность болезни Альцгеймера.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Другое долгосрочное 16-летнее исследование под названием «Lifestyle for Brain Health», LIBRA (стиль жизни для сохранения здоровья мозга, англ.) показало, что факторами, снижающими риск деменции, являются: высокая умственная активность, средиземноморская диета с большим количеством овощей, фруктов и рыбы, употребление нерафинированного растительного масла и низкий уровень употребления алкоголя.

В то же время исследователи определили условия, повышающие риск Альцгеймера: сердечно-сосудистые заболевания, низкая физическая активность, диабет, высокий уровень «плохого» холестерина, курение, ожирение, депрессии, нарушения работы почек.

НА ЗАМЕТКУ

Сначала - изменение образа жизни, потом - лекарства

- Одного повышенного давления иногда недостаточно, чтобы принять решение о назначении лекарственной терапии, - подчеркивает Филипп Копылов. - Нужно выяснить: есть ли у пациента уже поражение сердца, сахарный диабет и ожирение. А также пол: у мужчин риск выше. Если пациентка женщина и трех перечисленных факторов риска у нее нет, то при умеренно повышенном уровне давления — до 150 — 159 верхнее и до 99 нижнее — медикаментозную терапию, как правило, сразу назначать не рекомендуется. Сначала в течение 3 — 6 месяцев нужно попытаться изменить образ жизни — исследования и практика показывают, что это может привести к нормализации давления без приема препаратов. И только если мы увидим, что изменение образа жизни не даст эффекта, ставится вопрос о подборе лекарств.

БУДЬ В КУРСЕ

С 2019 года в России стартовал федеральный проект «Старшее поколение». Его цель - поддержка, повышение качества жизни людей старшего возраста и продление здорового периода жизни. Федеральный проект «Старшее поколение» входит в глобальный национальный проект «Демография» и рассчитан до 2024 года.

В 2019 - 2024 годах благодаря национальному проекту «Демография» во всех 85 регионах нашей страны будут работать региональные программы, направленные на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни россиян. Кроме того, будет формироваться системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма и снижение потребления алкоголя.