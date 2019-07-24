«Жемчужина Северных рек»: В деревне на 50 домов создали музей сказительницы

Проблемы деревень в отдаленных уголках России всегда были, если не одинаковые, то сильно похожи между собой. Нехватка школ, больниц, клубом, и других социально важных объектов. Стоит ли говорить, что в таких селах нет и музеев, хотя есть о чем рассказать и показать.

В архангельской деревне Чакола всего 50 домов. В этом крошечном населенном пункте открывают музей, посвященный местной сказительнице Марье Дмитриевне Кривополеновой, и арт-резиденцию, куда люди смогут приезжать за вдохновением, чтобы погрузиться в тишину. Начали воплощать свои задумки благодаря президентскому гранту.

- Мы собрали уникальную библиотеку – практически все, что печаталось о Кривополеновой. Эти материалы легли в основу нашей экскурсии, посвященной ее жизни и творчеству. Из почти развалившегося дома сказительницы с разрешения родственников удалось собрать предметы быта для постоянной экспозиции «Жемчужина Северных рек». Например, сундук, окно, вешалку для одежды. Мы разработали сувенирную продукцию. Это варежки с символикой проекта и сумку-лакомник – специальная поясная сумочка. Кривополенова любила носить в ней любимое лакомство – сухарики. Также сделали скалку с нашим принтом,- рассказывает руководитель проекта «Арт-пространство Марьин дом» Центра социальных инноваций «Открытая идея» Светлана Пачина.

Музей с помещением «гостиницы», принимает желающих получить вдохновение и уединиться с природойФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Активисты первым делом привели в порядок помещение, которое им выделили под музей. Работы над проектом оказалось куда больше, чем думали активисты. Им пришлось менять в помещении печь, так как она полностью разрушилась. Благо, что воплощают проект в жизнь на средства из президентского гранта. Кстати, дом, где откроют музей, бывшая библиотека, которая не работала. До закрытие она носила имя сказительницы.

В планах у создателей творческого уголка в деревне, привлечь в Чаколу туристов, в том числе и молодежь. Важно понимать, что это не просто музей, посвященный Кривополеновой, а возможность погрузиться в сельскую жизнь. Оказаться наедине с природой.

– Это очень красивые уединенные места для художников, фотографов, писателей. От Архангельска это более четырехсот километров. Здесь сохранен быт, национальная одежда XIX-начала XX веков, которая тоже будет представлена в музее. Заявок на посещения на летний период у нас уже достаточно. В помещении будет две комнаты – одна побольше, где можно будет жить и работать. Мы назвали ее арт-резиденцией. Сейчас закупаем раскладушки, столы, кухонные принадлежности. Так что небольшое оборудованное место для проживания там будет. Вторая комната будет под выставочную экспозицию.

При всем этом, проживание в творческом уголке будет совершенно бесплатным. Так будет до тех пор, пока есть средства из президентского гранта. Потом посетители по своему желанию смогут оставлять пожертвования.

В планах у создателей творческого уголка в деревне, привлечь в Чаколу туристов, в том числе и молодежь.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Однако для всех места не хватает. Желающих намного больше, чем может вместить помещение.

– Пока не можем найти фонд, который бы помог бы нам что-то построить на этой земле – какой-нибудь арт-сарай, чтобы для гостей было побольше места. Это пространство для людей, которые действительно хотят уединиться и потворить. Создать что-то новое, почерпнуть идеи из национального колорита. Наверное, только в таких отдаленных и уединенных местах он еще сохраняется. Здесь не только речь совсем другая, но и течение жизни. Распространены народные промыслы, поэтому можно и порыбачить с местными жителями.

Активисты надеются, что у них получится найти спонсора и все же построить помещение, где смогут останавливаться путешественники.