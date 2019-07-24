"Неделю ты будешь страшной": Натали откровенно рассказала о походах к хирургу
Певица Натали почти 30 лет счастлива в браке с продюсером Александром Рудиным. У пары подрастают три сына, младшему из которых не так давно исполнилось два года, а старшему - 17. Кажется, Натали совсем не меняется. Она по-прежнему молода и прекрасна. Но, как признается 45-летняя артистка, это стоило ей немалых трудов.
Певица Натали никогда не скрывала, что обращалась к хирургам. По ее словам, это ей необходимо для того, чтобы эффектно смотреться на сцене. "Люди ведь уверены, что я остаюсь девочкой. После первых родов похудела, и кожа лица немного обвисла. Тогда впервые обратилась к косметологу. Сейчас все проще: раз - и ниточка, раз - и ботокс. Увлекательная игра. Так к своей специалистке и похаживаю с 29 лет. Не заморачиваюсь даже, куда вкалывает, правильно ли", - рассказала артистка.
А однажды врач предупредил звезду: "Неделю ты будешь страшной". Некоторые женщины запаниковали бы, но только не Натали. "Я смотрю на эту страшненькую, прикладываю компрессы, мажусь, синячками любуюсь. Детей было важно подготовить. Завязала бинт наверх и говорю: «Это зайка ходит». И все внимание уже не на отеки", - цитирует ее "СтарХит".
Поделилась Натали и тем, как ей удается поддерживать стройную фигуру. В последнее время она прилично похудела - аж до 40-го размера. "Ничего не делала, честно. Не торопилась после родов вернуться в форму. Тело, конечно, было никакое, но я так им наслаждалась. Замечала, что от монотонности режима поесть тянуло. Старалась не пихать в себя все подряд", - откровенничает исполнительница хита "О боже, какой мужчина".
Натали не скрывает, каждый новый рожденный малыш добавлял ей уверенности, любви к собственному телу: "Осознала - надо относиться к себе как к божественному созданию, сокровищнице. Раньше так стеснялась. А когда ты закомплексована, не сможешь полноценно ни сексом заниматься, ни страсть испытывать".
Певица уверена, что артистки, которые активнее демонстрируют прелести, на самом деле меньше занимаются сексом. "Они на сцене учатся принимать себя. А когда ты и так все умеешь, не надо вываливать грудь, выгибать попу", - заключила она.
Басков поздравил Натали с 45-летием.
ИСТОЧНИК KP.RU