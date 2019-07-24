"Неделю ты будешь страшной": Натали откровенно рассказала о походах к хирургу

Певица Натали почти 30 лет счастлива в браке с продюсером Александром Рудиным. У пары подрастают три сына, младшему из которых не так давно исполнилось два года, а старшему - 17. Кажется, Натали совсем не меняется. Она по-прежнему молода и прекрасна. Но, как признается 45-летняя артистка, это стоило ей немалых трудов.

Певица Натали никогда не скрывала, что обращалась к хирургам. По ее словам, это ей необходимо для того, чтобы эффектно смотреться на сцене. "Люди ведь уверены, что я остаюсь девочкой. После первых родов похудела, и кожа лица немного обвисла. Тогда впервые обратилась к косметологу. Сейчас все проще: раз - и ниточка, раз - и ботокс. Увлекательная игра. Так к своей специалистке и похаживаю с 29 лет. Не заморачиваюсь даже, куда вкалывает, правильно ли", - рассказала артистка.

А однажды врач предупредил звезду: "Неделю ты будешь страшной". Некоторые женщины запаниковали бы, но только не Натали. "Я смотрю на эту страшненькую, прикладываю компрессы, мажусь, синячками любуюсь. Детей было важно подготовить. Завязала бинт наверх и говорю: «Это зайка ходит». И все внимание уже не на отеки", - цитирует ее "СтарХит".

natali_star74 Натали не скрывает - спокойно снимется голой, покажет тело как искусство

Поделилась Натали и тем, как ей удается поддерживать стройную фигуру. В последнее время она прилично похудела - аж до 40-го размера. "Ничего не делала, честно. Не торопилась после родов вернуться в форму. Тело, конечно, было никакое, но я так им наслаждалась. Замечала, что от монотонности режима поесть тянуло. Старалась не пихать в себя все подряд", - откровенничает исполнительница хита "О боже, какой мужчина".

Натали не скрывает, каждый новый рожденный малыш добавлял ей уверенности, любви к собственному телу: "Осознала - надо относиться к себе как к божественному созданию, сокровищнице. Раньше так стеснялась. А когда ты закомплексована, не сможешь полноценно ни сексом заниматься, ни страсть испытывать".

natali_star74 Натали прилично похудела. Аж до 40-го размера

Певица уверена, что артистки, которые активнее демонстрируют прелести, на самом деле меньше занимаются сексом. "Они на сцене учатся принимать себя. А когда ты и так все умеешь, не надо вываливать грудь, выгибать попу", - заключила она.