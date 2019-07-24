Топ-менеджеры меняют профессию

Никакого чрезвычайного повода для такого визита не потребовалось: руководители пришли в магазин не для того, чтобы руководить.

Программа «Оранжевый десант» существует в ГК «ДИКСИ» с 2013 года. В рамках программы работники управляющей компании могут провести один день в магазине, чтобы на практике изучить работу его сотрудников. Наблюдение за процессами «изнутри», проверки по внутренней системе контроля, помощь реальным покупателям – всё это, в конечном итоге, помогает повысить качество обслуживания и эффективность работы торговых точек.

В топовом «Оранжевом десанте» приняли участие практически все руководители группы компаний – от генерального директора Сергея Белякова до директоров направлений. Такая статусная и массовая акция состоялась в «ДИКСИ» впервые.

Инициатором акции с участием руководителей компании выступил операционный директор ГК «ДИКСИ» Геннадий Куркин. Главная ее цель - избежать разрыва между магазином и офисом.

Не отходя от кассы

Роли между «десантниками» распределялись на стартовой планерке. И дальше – руководители участвовали в процессах магазина в течение всей смены, отвлекаясь только на общение с покупателями.

- Когда непосредственно участвуешь в работе, видишь все нюансы, уязвимости, массу возможностей для оптимизации и повышения эффективности, - делится впечатлениями после дня, проведённого в магазине, Геннадий Куркин. - Присутствие рядом коллег позволяет сразу обсуждать возникающие идеи, в буквальном смысле, не отходя от кассы.

Как признался операционный директор после «магазинного дня», труд подчинённых, работающих на «передовой», очень нелегок. Но энтузиазма и желания повторить подобный опыт в будущем это не убавило.

- Будем приходить, помогать, повторять погружение в реальный бизнес, - планирует Геннадий Куркин. И обещает, что удачные решения, которые возникали в процессе такого погружения, будут проработаны и оперативно реализованы на практике.

Ритейл наощупь

Не остались в стороне и покупатели. Возможно, даже не догадываясь, что им довелось общаться не с рядовыми сотрудниками, а с руководителями сети, посетители магазина щедро делились отзывами и предложениями о том, что можно улучшить в «Дикси».

Как считает директор по коммерции и маркетингу Марина Ратникова, самым важным было, пожалуй, «руками пощупать все процессы», которые были разработаны в теории.

- Мы сами выяснили, возможно ли их внедрить на сто процентов, - говорит Марина Ратникова. – Протестировали всё, что касается ассортимента: очень важно понимать, то количество позиций, которое введено - укладывается на полке или нет? Количество мест, выделенных под ту или иную позицию - справедливо или требует корректировки? Как часто нужно сотруднику магазина подходить к полке, чтобы пополнять её? Удобно ли для покупателей зонирование магазина…

От улыбки… до покупки

Однако главное открытие, которое, как говорит Марина Ратникова, было сделано в магазине, оказалось в том, «насколько терпимы и лояльны наши покупатели».

- Каждому человеку нужно ласковое слово, улыбка, забота и тогда он с удовольствием совершает покупки и приходит снова, - констатирует Марина Ратникова.

Эту эмоциональную составляющую отмечает и гендиректор ГК «ДИКСИ» Сергей Беляков:

- Для меня очень важно ощущать связь с нашими магазинами, - говорит Сергей Беляков. – Важно быть уверенным: все то, что мы придумываем и делаем в нашем офисе, находит свое отражение, реализуется в магазинах и делает жизнь людей лучше, удобнее. Помогает, в конечном счёте, дарить радость от покупок посетителям наших магазинов.