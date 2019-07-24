«Пятёрочка» запускает продажу сим-карт Тинькофф Мобайла

Теперь в 2,5 тысячах магазинов в Москве и Московской области можно приобрести сим-карты оператора Тинькофф Мобайл.

Процедуру регистрации, активации или оформления переноса своего номера с текущего оператора в Тинькофф Мобайл можно произвести самостоятельно с помощью приложения ID.ABONENT.

«Наша основная цель – обеспечить максимальное удобство для гостей наших магазинов. И мы регулярно работаем над совершенствованием наших сервисов, внедряя новые, полезные дополнительные услуги. Нам важно, чтобы в магазинах «Пятёрочка» гости могли не только обеспечивать себя качественными свежими продуктами, но и решать различные бытовые вопросы, экономя тем самым свои ресурсы. Совместный проект с Тинькофф Мобайл – это очередной шаг в реализации данного направления», - отмечает директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Александра Калюкина.

На текущий момент в магазинах «Пятёрочка» в Москве и Московской области представлены сим-карты Tele2, «Ростелеком», «СберМобайл», «Лайкамобайл» и Тинькофф Мобайла. Подробнее об условиях приобретения и использования сим-карт – на сайте sim.5ka.ru.