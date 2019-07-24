2019-07-24T15:56:20+03:00
В мире

Латвийский министр обругал коллегу за поход на концерт Лепса

Теперь российскому певцу требуют запретить въезд в республику
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Местные борцы за «чистоту культуры» не унимаются, требуют объявить Лепса в Латвии персоной нон-гратаМестные борцы за «чистоту культуры» не унимаются, требуют объявить Лепса в Латвии персоной нон-гратаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С «разлагающим влиянием Запада» в Советском Союзе боролись. Узнают, что фанатеешь от пластинок «Битлов» или Led Zeppelin - могут на партсобрании пропесочить, а то и чего похуже. Впрочем, те времена давно миновали.

Зато у наших соседей-младоевропейцев очень похожие явления расцвели буйным цветом.

В вторник министр юстиции Латвии Янис Борданс обрушился с критикой на своего коллегу, главу МВД Сандиса Гирденса. Что же, мол, творится?!

Человек, который должен бороться с преступлениями, сам совершил таковое. А именно - сходил на концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале. Хотя один из жанров его песен - шансон («городские романсы» о бандитах и милиционерах), поэтому упрекать главу полиции за любовь к такой лирике - совсем уж запредельный цинизм.

- Он (министр МВД) сидел на концерте Лепса в первых рядах, дабы унизить Латвийскую Республику, - предал гласности крамолу бдительный Янис Борданс. «Нацпредатель» Гирденс эти нападки пока не прокомментировал. Но местные борцы за «чистоту культуры» не унимаются, требуют объявить Лепса в Латвии персоной нон-грата. В США, на Украину и в Литву въезд популярному певцу уже запрещен - за якобы «угрозу национальной безопасности».

ИСТОЧНИК KP.RU

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