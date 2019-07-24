2019-07-24T17:26:26+03:00
Происшествия

Отряд росгвардейцев утихомирил в центре Москвы наркомана, нападавшего на прохожих возле супермаркета

Молодой мужчина бился головой о землю и требовал оружие
Павел КЛОКОВ
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Сотрудники Росгвардии пытаются утихомирить подвыпившего гражданина.Сотрудники Росгвардии пытаются утихомирить подвыпившего гражданина.Фото: Павел КЛОКОВ
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Свидетелями неприятной сцены стали прохожие днём 24 июля на улице Валовой (станция метро «Павелецкая»). Мужчина 35-ти лет устроил спектакль с элементами акробатики, пантомимы, танца и обсценной лексики. Не прошло и пяти минут, как вокруг него собрались зеваки. Многие снимали происходящее на телефон.

Как удалось выяснить «КП», мужчина здорово выпил. Утром он пришёл в супермаркет уже на бровях. Купил бутылку водки. Ещё через два часа пришёл за коньяком (0,5). По словам охранников, ничего украсть этот гражданин не пытался. Вёл себя тихо. И слегка покачивался.

Прошло ещё какое-то время и он вновь пришёл с магазин. Однако до винно-водочного отдела не дотянул. Сел на землю у входа и стал звать Валеру. Валера не приходил. Мужчина кое-как поднялся на ноги и стал драться с невидимым противником. Уложив его на лопатки, нарушитель общественного порядка пошёл врукопашную на случайных прохожих. Одна женщина с визгом успела убежать. А другая не рискнула пройти мимо и стала набирать ноль два.

Неадекватный мужчина оказал сопротивление при задержании. Фото: Павел КЛОКОВ

Неадекватный мужчина оказал сопротивление при задержании.Фото: Павел КЛОКОВ

- Потом этот тип прошёл несколько метров и рухнул на асфальт, - рассказали «КП» очевидцы. - Поднялся весь в крови. С рассеченной бровью. Ещё он кричал фразу «я наркоман, ну и что». И все звал какого-то друга. Просил принести нож.

Ещё чуть позже подъехали двое сотрудников Росгвардии. Стали вязать хулигана. Однако тот оказал сопротивление. И пообещал надругаться над всеми своими обидчиками. В изощренной форме.

Дабы не рисковать, бойцы с автоматами Калашникова вызвали подкрепление. Приехали ещё двое.

Общими усилиями заломали дебоширу руки и надели за спиной наручники.

Тот изменил тактику и крикнул гвардейцам:

- Я люблю вас!

Кровь сочилась все сильнее. И люди в форме вызвали скорую. Медики подоспели через пять минут и погрузили дрыгающее тело на носилки.

Медики увозят нарушителя спокойствия. Фото: Павел КЛОКОВ

Медики увозят нарушителя спокойствия.Фото: Павел КЛОКОВ

Ближайшие сутки он, вероятно, проведёт в больничной палате. А следующие пятнадцать, если все будет хорошо, в камере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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