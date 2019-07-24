Итальянцы отметят победу над фашизмом поеданием антифашисткой пасты с соусом болоньезе

«Женщины стоят в домах у кастрюль, и запах готовящейся пищи в сочетании с бульканьем бульона, шипением масла звучит как симфония. Я слышал много речей о конце фашизма, но самой красивой и убедительной речью были варящиеся макароны!» - эти слова героя итальянского Сопротивления Альчидо Черви организаторы акции цитируют повсеместно.

Инициатива принадлежит национальной партизанской ассоциации ANPI, ее поддержали профсоюзы и более 90 крупных итальянских муниципалитетов. Они организуют праздничное поедание антифашисткой «паста шутта» (самое простое итальянское блюдо — отваренные макароны с маслом, сыром или томатным соусом) под девизом «распробовать, как прекрасна и вкусна свобода». Это, конечно, очень по-итальянски. Поесть вместе против фашизма, и устроить забег против голода. Однако у этой акции есть действительно героическая предыстория. Многие улицы городов Италии носят имя семьи Черви. Это была многодетная крестьянская семья, глава которой вместе со своими сыновьями были убежденными антифашистами. Они боролись с режимом Муссолини, принимали активное участие в организации итальянского Сопротивления и партизанского движения. Семья укрывала и переправляла беглых советских военнопленных и пленных из других стран. У них даже был свой партизанский отряд. Семеро братьев из этой семьи были схвачены вместе с группой беглецов 25 ноября 1943 года окружившими дом жандармами, которые превосходили их числом. 28 декабря всех семерых братьев расстреляли в Реджио-Эмилия. За свой подвиг братья Черви посмертно награждены серебряной медалью «За воинскую доблесть». Их отец Альчидо Черви (1875 - 1970) тоже был арестован вместе с сыновьями, но чудом остался жив. При авианалёте часть тюрьмы была разрушена, и он выбрался на свободу. Позже он написал книгу воспоминаний «Мои семь сыновей». В 1956 году он приезжал с визитом в СССР, а в 1965 году Указом Президиума Верховного Совета СССР был награждён орденом Отечественной войны I степени «за мужество и отвагу, проявленные при спасении советских военнопленных, и оказанную им помощь в период Второй мировой войны». Сейчас в доме Черви открыт музей, посвящённый героической семье.

А когда-то именно здесь семья Черви устраивала первые антифашистские обеды, они приглашали всех желающих в свой дом в те голодные времена, и как говорил папа Черви: «Главное, фашизм пал. Что будет дальше, посмотрим, а пока поедим». С помощью партизанских отрядов по всей Италии они организовывали доставку макарон, муки и масла голодающим итальянским семьям.

- 25 июля - большой праздник для нашей страны, - говорит Карла Несполо, президент ANPI, - потому что мы празднуем падение преступного режима Бенито Муссолини. Наша организация будет участвовать в десятках инициатив, помогающих всегда помнить об уроках прошлого. А воспоминанием знаменитой «паста-шутта» от семьи Черви мы даем четкий сигнал: фашизм есть и останется преступлением. Все проявления защиты, оправдания или восторгов в адрес фашизма, поддерживающие околофашистские движения шествия, римские приветствия, но, прежде всего, расизм и национализм, недопустимы, кроме того, это незаконно. Любые насильственные действия одной социальной группы над другой, попытки авторитаризма, бесчеловечное выступление против более слабых, война и пытки — все это находится вне Конституции.