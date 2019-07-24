2019-07-24T17:15:00+03:00
Происшествия

Актриса «Ранеток» заявила в полицию на пьяного бывшего, угнавшего ее BMW

Прибывшие на место сотрудники полиции развели руками – машина куплена в браке, а значит общая
Иван Рунев
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Силовики заявление актрисы принять отказались.Силовики заявление актрисы принять отказались.Фото: СОЦСЕТИ
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Коттедж актрисы Анастасии Шеховцовой находится в деревне Черная, что располагается в Истринском районе Подмосковья. Ранним утром девушка не обнаружила во дворе дома свою любимую вишневую BMW. Также девушка предположила, что машину мог угнать бывший муж, да еще и будучи в алкогольном опьянении. Анастасия рассказала правоохранителям, что ее бывший супруг Алексей звонил ей вчера, и по голосу она поняла, что он пьяный.

- Девушка рассказала, что ее супруг воспользовался запасными ключами, которые тайно забрал из ее квартиры, а за руль и вовсе сел пьяным, - рассказал КП источник в правоохранительных органах.

У полицейских после такого громкого заявления возник резонный вопрос, кому принадлежит автомобиль. Оказалось, что машина была приобретена семьей еще в браке, а значит является совместно нажитым имуществом. Ребята в форме покачали головой и объяснили Анастасии, что никакого угона в таком случае быть не может.

ИСТОЧНИК KP.RU

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