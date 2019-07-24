Спецпрокурор Мюллер: По «русскому делу» Трамп не реабилитрован и может быть допрошен, когда перестанет быть президентом

В среду бывший спецпрокурор Роберт Мюллер вновь дал показания в Конгрессе США, и всё по тому же «русскому делу». Его расследование о «сговоре Белого дома с Кремлём» длилось почти два года и было закрыто ещё в нынешнем марте — за отсутствием состава преступления.

Но радикальные оппозиционеры из Демпартии США всё не унимаются. И опять пригласили 74-летнего «старину Мюллера» ответить на их вопросы в парламенте: может, в итоговом 448-страничном отчёте по «русскому делу» он о чём-либо умолчал?

Однако ничего существенного бывший спецпрокурор (после окончания расследования объявивший об уходе на покой) не сказал. Зато диалоги на Капитолийском холме сделали бы честь какой-нибудь «чёрной» комедии братьев Коэнов. Приводим самое интересное: вопросы конгрессменов и ответы Мюллера.

— Так всё-таки Трамп совершил преступление или нет?

— Действующий президент не может быть осуждён, это неконституционно.

— Получается, он не виновен?

— Я не могу реабилитировать президента по обвинению в «препятствии правосудию» (якобы попыткам Трампа повлиять на расследование Мюллера — ред.), что соотносится с утверждением, что доказать его невиновность невозможно.

— То есть он может быть подвергнут допросу после того, как перестанет быть президентом?

— Может.

Конечно, «может» — глагол растяжимый. Точно ли Трампа допросят, Мюллер не сообщил. Коснулись и забавных деталей. Например, экс-спецпрокурор рассказал, что его команда пыталась получить «интервью» (ответы хозяина Белого дома на вопросы по делу) в течение года, но тот в итоге дал показания лишь в письменном виде.

В основном Мюллер отвечал на вопросы крайне односложно: «Да», «Нет». «Верно». «Неверно».

— Мои главные показания — в том самом 448-страничном отчёте, — указывал он.

И вновь подчеркнул главное: расследование не установило каких-либо фактов «сговора Трампа с Кремлём по вмешательству в выборы» в ходе избирательной кампании-2016.