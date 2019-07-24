Не наши мертвые

Каменный солдат, склонивший голову, переломленный меч, каски, пушки... Тут нет звезд, но есть паучьи кресты с раздражающей симметрией сторон. И такие привычные годы смерти напротив фамилий - 1942, 1943, 1944, 1945...

Австрийская земля Штирия прекрасна в своем захолустном благополучии. Тут бродят олени, летают аисты, а горы с лугами и коровами так и просятся на рекламные проспекты молока и шоколада. Аккуратные, как под копирку нарисованные деревни и городки мелькают черепичными крышами, игрушечными полисадничками и изящными заборчиками... Где-то между обязательной церковкой и рыночной площадью стоит тот самый каменный солдат, или безутешная мать, и те самые кресты, ненавистные еще с детских книжек про пионеров-героев.

Напротив фамилий - место смерти. Чаще всего - Rußland, то есть Россия. Это парни, которые пришли к нам убивать. Здесь они родились, здесь не дождались их матери, жены и дети. И здесь помнят о них, бережно ухаживают за памятниками. Не знаю, говорят ли местным детям, что это герои. Но все воинские памятники по условию не лишены мрачного героизма...

Конечно, это памятники врагам... Но и людям же... Они же были людьми эти стильно экипированные парни со «шмайссерами» и губными гармошками?

Там, в Австрии памятники чаще всего стоят рядом с монументами погибшим в Первую мировую. 1914-1918 и 1939-1945. Эти даты почти всегда рядом. Австрия признала всех своих мертвых, не разбираясь в мотивах войн и идеологиях. Всех поименно. Всех своих. Бесконечные Иосифы, Карлы, Францы, и Германы... Годы жизни. Места рождения и смерти.

Австрия потеряла в Первую и во Вторую мировую сотни тысяч...

Мы - миллионы.

Памятники погибшим в Великую Отечественную у нас каждом шагу. Да, конечно, далеко не всем... Но про Первую Мировую, где Россия потеряла около пяти миллионов убитыми и раненными (с тогдашним уровнем медицины ранение не далеко ушло от смерти), у нас совсем не помнят. Есть монумент на Поклонной, но до имен дело так и не дошло. В советское время это были чужие мертвые, шли по разряду (в зависимости от политической ситуации) или как «замученные царским режимом», или как «орудие проклятого самодержавия». Жертвы Гражданской по большой части забыты. Сначала позабыли имена всех, кроме красных, а потом, со сменой режима, и про красных как-то стало неуместно вспоминать...

В 80-е, когда приходили цинковые гробы из Афганистана именами ребят называли пионерские отряды. Но нет ни пионеров, ни отрядов, ни памяти... Погибших в Чеченских войнах вспоминают однополчане, но что, если проехать по деревням и городкам? Есть там эти имена?

В маленькой, но гордой Шотландии имена всех погибших солдат выбиты в одной церквей. А гибли шотландцы черт знает где и черт знает за чьи интересы...

Может и нам хватит делить мертвых на правильных и неправильных? Может пора заняться старыми ранами, помириться с мертвыми. И не важно за что они погибли с оружием в руках. Признать их своими, родными. Пока есть войны - есть жертвы. Их имена заслуживают того, чтобы остаться хотя бы в виде скромной надписи на памятнике. А нас всех это может примирить с постоянно меняющимся прошлым.

Впрочем, скорее всего, это утопия, кто этим будет заниматься? Кажется нам живым-то друг