Герман Зверев: Есть понимание, как развивать рыбный рынок, но нет конкретных действий

Три проблемных кита рыбной отрасли, которые влияют на насыщение рынка России качественной отечественной рыбой. Малое производство продукции, плохую логистику и методы перевозки, а также большие наценки в торговых сетях. Об этом в мобильной студии «Комсомольской правды», которая работала на III Международном рыбопромышленном форуме, рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

- Что сегодня звучит в кулуарах? Какими проблемами друг с другом делятся представители отрасли?

- Больше всего волнует реализация поправок в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», которые были приняты в 2016-м году и в этом году. Реализация инвестиционных проектов. Это и строительство нового флота, это и строительство заводов перерабатывающих. И, конечно, то, как потребители оценивают состояние рыбного рынка.

- Если говорить о судостроении, какие проблемы существуют?

- Ни по одному из 33 рыбопромысловых судов, строительство которых было начато в прошлом году, график строительства не соблюдается. Это большая серьезная проблема. Поэтому сейчас обсуждается проект постановления, который вносит изменения в порядок реализации инвестиционных проектов.

- Если говорить о краболовах, кто-то говорит, что нужно оставить их дальневосточным верфям. Кто-то считает, что нужно распределить эти заказы по другим верфям. Вы как считаете?

- Самое главное, необходимо в законодательстве все прописать так четко и ясно, чтобы, в случае, если корабль не построят в срок, несмотря на оплату всего строительства в полном объеме, не пострадал рыбак. Сейчас законодательство враждебно в отношении рыбака. Следовательно, нужно вносить изменения в законодательство, которое устранит риск лишения рыбопромышленного предприятия квоты. Если такая юридическая конструкция будет, можно рассмотреть тот вариант, о которым вы говорите.

- Кто у нас рыбу покупает сейчас? Каким будет потребитель рыбной продукции через 10 лет?

- Он будет грамотным, привередливым. Я надеюсь, что он будет с деньгами. Главная проблема нашего рынка - снижение покупательской способности населения. Именно это привело к тому, что объем продаж рыбопродукции не растет, а по некоторым направлениям даже снижается. Я считаю, что именно здесь главное препятствие для расширения продаж – низкая покупательская способность населения.

- Насколько сильно страдают от этого рыбопромышленники?

- В ближайшие 4-5 лет будет построено 33 новых рыбопромысловых судна и 21 перерабатывающее предприятие. Это приведет к тому, что объем производства филе рыбного вырастет с 157 тысяч тонн до 300-400 тысяч тонн. Такой объем продукции, который способны производить новые построенные заводы и корабли, никто не ждет с распростертыми руками на экспортных рынках. Необходимо думать над тем, чтобы увеличивать продажи на внутренний рынок.

Интервью в мобильной студии "КП"Фото: Артем КИЛЬКИН

- Чего сейчас не хватает в отношениях между добытчиками, переработчиками, потребителями и государством?

- Есть понимание, как развивать рынок. Нет конкретных действий. Есть три узловые проблемы, которые существенно влияют на потребительский рынок. Первая проблема – недостаточный объем предложения готовой продукции. В 2018 году мы выпустили 157 тысяч тонн филе, 110 тысяч тонн консервов и пресервов, 126 тысяч тонн продукции в готовом ассортименте. Этого недостаточно. Этот объем нужно увеличивать.

Второе. К сожалению, существенная часть мороженой рыбы пока перевозится поездами без соблюдения температурного режима. Это очень сильно ухудшает потребительские свойства продовольственного сырья, которое везут с Дальнего Востока в центральные регионы России и используют для переработки.

Третья проблема – розничная наценка. Наценка составляет от 40 до 80 % к отпускной цене по разным видам. Если розничную наценку не уменьшить, то объем продаж не возрастет. Потому что высокие ценовые аппетиты сетей, сталкивающиеся с низкой покупательской способностью населения, приведут к тому, что такую дорогую рыбу просто люди не смогут покупать.

- Как уменьшить эти аппетиты?

- Никаким волевым решением этого не сделать. Только скрупулезная работа. И мы стараемся эту работу делать. Пытаемся собирать на нашей площадке сети и предприятия, выстраивать прямые договоры. Главное, чтобы был интерес и у сетей, и у добытчиков. По крайней мере, здесь, если кто-то из сетей пойдет на диалог и увидит, что от этого они выигрывают в подъеме продаж, естественно, другие на них тоже будут ориентироваться.

- Вы видите горизонт, за которым у нас рыба станет таким же доступным белком для россиян, как и курица?

- Такого уже не будет никогда. Современные бройлерные технологии выращивания куриц, основанные на концентрации в неволе сотен тысяч единиц цыплят, накачивании их специальными стероидами для быстрого роста, всегда будут превосходить по коммерческой эффективности ловлю дикой рыбы.

- Поговорим о жизни рыбаков. На Дальнем Востоке и на Северо-Западе страны это одна из ключевых отраслей. Я знаю, что есть большие проблемы с образованием в этой сфере. Социальные проблемы в этой отрасли может решить документ, к подписанию которого вы сейчас готовитесь.

- Это отраслевое соглашение между организациями рыбохозяйственного комплекса. Его подписывает Росрыболовство от государства, от бизнеса – объединение работодателей, от работников – профсоюзы. Он устанавливает гарантии для труда, для отдыха работников. Он создает основы для заключения коллективных договоров. Он делает рынок труда в рыбной отрасли более цивилизованным. Мы работаем над этим документом. Планировали его подписать на форуме. Росрыболовство и объединение работодателей готовы. Но профсоюзы пока не готовы. На заседании комиссии по ведению коллективных переговоров они попросили еще время, чтобы с этим соглашением поработать.

Средний заработок по отрасли у нас составляет 74 тысячи рублей. Тем не менее, существуют еще в отрасли сегменты не очень цивилизованных отношений. Это отраслевое соглашение направлено на то, чтобы оздоровить в целом социально-трудовую обстановку в отрасли.

- Именно порядочный бизнес был инициатором подписания этого соглашения?

- Конечно, мы были инициаторами. Мы его подготовили. Росрыболовство поддерживает его. Надеемся, что профсоюзы не будут тянуть время. Потому что они должны защищать интересы людей.

Интервью в мобильной студии "КП"Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, 10-11 июля 2019 года в Санкт-Петербурге состоялся третий Международный рыбопромышленный форум. В мероприятиях приняли участие руководители международных региональных рыбохозяйственных организаций: Международного совета по исследованию моря, Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана, Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной и Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН. Главная тема форума - «Океан возможностей: природа, экономика, человек». Кроме того, в рамках форума прошла выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Она объединила более 300 компаний из 30 регионов России и 25 стран мира – на 34% больше, чем в 2018 году. Национальные экспозиции представили Норвегия, Исландия, Дания, Марокко, Турция, Китай и Испания, с региональными стендами выступят Архангельская, Астраханская, Калининградская, Ростовская, Ленинградская, Ульяновская, Мурманская, Магаданская области, республики Карелия и Татарстан, Ямало-Ненецкий АО и Приморский край.