В Курске молодежный театр помогает школьникам и студентам найти себя

Как отвлечь молодых людей от “зависания” в интернете, спасти их от дурного влияния улицы, дать цель в жизни и показать позитивный пример? За эту непростую задачку взялись в курском Театре пластической драмы «3Д». Его более пяти лет назад при Курском институте менеджмента, экономики и бизнеса создал актер Курского драматического театра Сергей Малихов.

Благодаря средствам полученного президентского гранта, более сотни молодых ребят зимой прошли обучение в «Актерской мастерской». Талантливые школьники и студенты Курска три месяца изучали основы актерского мастерства. На тренингах и мастер-классах они учились раскрывать свой творческий потенциал, мышление и воображение, освобождаться от мышечных и психологических зажимов, избавятся от боязни сцены, учились основам сценической речи, развивали внимание, пластику. Причем авторы проекта использовали в том числе и методику «Драма. Импровизация. Дилемма» (ДИД), которая позволяет не только «вживаться» в роли героев, но и разобраться в собственных психологических проблемах.

- Формирование творческой, социально адаптированной личности - одна из важных социокультурных задач государства и общества. Вместе с тем, в условиях модернизации российского общества, именно молодежь является наиболее незащищенной и подверженной различным радикальным и экстремистским идеям. Немаловажную роль играет и то, чем занята в свободное время молодежь, насколько эффективно и с пользой для себя она его проводит. Это своеобразный индикатор культуры, круга духовных потребностей и интересов личности молодых людей или социальной группы, - уверены авторы проекта.

Между тем, занятия актерским мастерством помогают подросткам развить чувства симпатии и эмпатии по отношению к другим людям, научиться работать в команде, найти себя в жизни.

Весной молодые артисты вместе с опытными актерами Театра пластической драмы «3Д» начали работать над первой в жизни премьерой. Выбор пал на повесть Льва Толстого «Холстомер». В этой истории старого пегого мерина, который доживает последние дни, есть и любовь, и тоска, и предательства. Целая жизнь.

Исполнитель главной роли Игорь Кулька стал еще и композитором постановки Фото: vk.com/theatre_3d

Причем за актеров на сцене говорят в основном не слова - жесты. Большую часть истории артисты передают с помощью языка тела, ярких и экспрессивных танцев. Помогает в этом и музыка - ее кстати специально для постановки написал исполнитель главной роли, коня Холстомера, Игорь Кулька.

Спектакль «Холстомер. История лошади» успели увидеть и оценить не только зрители в Курске - благодаря средствам президентского гранта артисты Театра пластической драмы «3Д» смогли отправиться на гастроли по городам области. В Рыльском, Курчатовском, Железногорском, Обоянском, Медвенском историю “Холстомера” успели увидеть более 2500 тысяч человек. После каждого спектакля актеры Молодежного театра «3Д», режиссер-постановщик Сергей Малихов и координатор проекта Наталия Свиридова общались со зрителями и отвечали на вопросы об особенностях жанра и деталях постановки «Холстомера», выбранных приемах, рассказывали о современных подходах в театральном искусстве.