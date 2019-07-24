Михаил Делягин: «Боровой был долларовым миллионером, но деньги как дуриком пришли, так дуриком и ушли»

ЗАПАД ЕМУ ПОМОЖЕТ

Известный в прошлом предприниматель и оппозиционный политик Константин Боровой, друг и соратник Валерии Новодворской, отбыл в США и запросил там политического убежища. Ситуация почти анекдотическая. Боровой основал партию «Западный выбор» - и в полном соответствии с ее названием рванул на Запад. Более того, побережье в США тоже выбрал западное.

А на своей страничке в соцсети Боровой попросил читателей помочь ему снять в Лос-Анжелесе квартирку — желательно за 500 долларов и желательно на берегу океана. Губа не дура. В Городе Ангелов за такие деньги разве что недельку в мотеле можно протянуть. И не на берегу океана, а в не самом благополучном районе.

Что заставило одного из первых российских предпринимателей вдруг сорваться и побежать, непонятно. По его собственным объяснениям, «стало горячо». Настолько, что он в спешке наскреб дома 80 долларов, и практически в чем был, в том и отбыл.

Уже в Штатах он пространно объяснял, что слежка началась еще в 2014 году, что в декабре того года он уже уезжал в тот же Лос-Анжелес. И вот сейчас понял, что срочно пора валить. «Вот ты жив, а следующий шаг — и тебя уже нет», так он объяснил свое решение в соцсети.

ВНАЧАЛЕ БЫЛА БИРЖА

Кто же такой Константин Боровой?

- Я очень хорошо его помню, - рассказал КП Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации и ведущий на «Радио КП». - Борового, кстати, никто не звал по имени-отчеству — просто Костя. Он не обижался. В начале 90-х, где-то что-то мельком прочитав, он придумал создать Товарно-сырьевую биржу — в последствии известную как РТСБ. Арендовал для этого помещение в Политехническом музее — в долг. Это был огромный риск. Платить за аренду было нечем, он оттягивал срок, надеясь, что рассчитается с будущих прибылей, но никаких сделок ему провести не удавалось. А время аренды истекало. Где взять деньги, непонятно. И тут ему просто повезло — в 90-е могло случиться все, что угодно. В самый последний день аренды, уже через 15 минут после окончания рабочего дня (Константин Натанович не уходил домой и просто сидел, не зная, как будет расплачиваться), вдруг одна сделка у них состоялась. Все — деньги пошли! Их хватило и долг погасить, и дальше продлить аренду. С того момента начался Боровой как эффективный предприниматель, РТСБ очень хорошо раскрутилась.

1992 год. Константин Боровой - президент и главный управляющий акционерного общества "Российская товарно-сырьевая биржа". Фото Валентина Черединцева ИТАР-ТАСС/.

Российская товарно-сырьевая была первой биржей в стране. Боровой, ее основатель, стал заметной персоной в новой России. Участвовал в создании других бирж, банков, коммерческих предприятий. Был главой Российского инвестиционного акционерного общества (Ринако), сопредседателем совета директоров АО Релком, председателем Российского национального банка. Кто их сейчас помнит, а в начале 90-х они, как и главное детище Борового, РТСБ, звучали в рекламных роликах из каждого утюга.

Подвизался и в политике. Создал партию Экономической свободы. Участвовал в противостоянии ГКЧП. Вместе с другими предпринимателями пронес в августе 1991 года огромный российский флаг.

Тогда и был замечен командой Бориса Ельцина. Стал у него членом Совета по предпринимательству и даже какое-то время сопредседателем Фонда внешней политики.

«СЧАСТЬЕ — ЭТО КОГДА ТЫ НИКОМУ НЕ НУЖЕН»

- Году в 93-м мы с Боровым работали в группе экспертов Ельцина, - продолжает Делягин. - Сидели в одной комнате, практически друг напротив друга. Он всех учил жить, был востребован. Помню, все носились, созванивались, шум стоит, мы в одном помещении все находились. А у него был промежуток между встречами, и он оглядывая всю эту кутерьму, сказал мне очень тихо и доверительно: «Счастье — это когда ты никому не нужен». Переформатировав известную фразу из фильма «Доживем до понедельника» - «Счастье — это когда тебя понимают». Намекал таким образом на то, как устал от всеобщего внимания. Ну и вот уже много лет я эту фразу вспоминаю и думаю: «Как же он, наверное, сейчас счастлив».

Звезда Борового закатилась еще в 90-х. Надо думать, после того, как он со свойственным ему неумением "фильтровать базар" однажды неосторожно заметил, что ГКЧП остановил, оказывается, не народ, не Ельцин, а он, Боровой. Когда с другими предпринимателями пронес 20 августа 1991 года российский флаг а после попросил США блокировать ГКЧП — он вспоминал это в одном из своих интервью.

Ну а деньги? Куда делись его деньги — ведь были ж биржи сырьевые, да, говорят, еще какие!

- Да, в свое время он был очень состоятельным человеком — думаю, личных активов миллионов на 10 долларов у него было, - говорит Делягин. - Но они как дуриком пришли, так дуриком и ушли. Он поддерживал разные политические движения, но его ставки не сыграли. Был кандидат наук, человек с хорошим образованием, но не очень умный и предельно искренний. Качества для политика смертельные. Да и для бизнесмена тоже…

ВСЕ ДЕНЬГИ СПУСТИЛ НА ПОЛИТИКУ

Есть такая известная схема оценки личности. Четыре квадратика. По вертикали — умный, глупый. По горизонтали — активный, ленивый. Пересечение дает результат. Ясно, что умный лучше глупого, а активный лучше ленивого. Поэтому то, что самое лучшее это активный и умный, очевидно. А вот самое худшее - это, на первый взгляд неожиданно: активный и глупый. Потому что от ленивого и глупого вреда меньше.

Так вот, Боровой был активен. И политике, и в бизнесе. Основал две партии - Экономической свободы и «Западный выбор», провел две избирательные компании в Госдуму — мероприятия очень затратные, только выборы в нижнюю палату по оценкам экспертов тянули в то время на миллион долларов каждая.

Константин Боровой в редакции "Комсомольской правды".Фото: Иван ВИСЛОВ

- Кроме того, после бирж началось время финансовых спекуляций, а Боровой, как мне кажется не был в этом силен, - мог и просто проиграть, предполагает Делягин. - Я знаю много таких случаев, когда люди, еще недавно расхаживавшие в кроссовках с натуральными бриллиантами в шнурках, через короткое время нищали и нанимались менеджерами среднего звена к своим недавним бизнес-партнерам.

В интервью 2007 года сам Боровой отмечал: «Заработал пару сотен миллионов, но не накопил. Большую часть своих доходов я истратил на политику».

Надо думать, что кое-что все-таки осталось на черный день. Еще 10 лет назад он мог себе позволить снимать на лето виллу за 50 тысяч евро (он сам об этом упоминает), работал на несколько западных компаний, в одной из них получая фиксированно 15 тыс долларов в месяц, владел довольно крепеньким продюсерским центром «Третий Рим» (не путать с одноименной киностудией, выпустившей фильм «Время первых» и попросившей «Комсомолку» передать всем, что они к Боровому не имеют отношения).

«Я ПРОФЕССОР МАТЕМАТИКИ, МЕЖДУ ПРОЧИМ!»

Вряд ли все исчезло бесследно. Так что разговоры о съемной квартирке в Калифорнии за 500 долларов в месяц и о том, что он перед отъездом наскреб мелочи на 80 долларов — это скорее, шутка.

Я позвонил Константину Натановичу (мы знакомы с 90-х), чтобы прояснить ситуацию. А если надо, кинуть клич среди читателей - собрать человеку деньжат. Но трубку Боровой не взял. А автоответчик знакомым мягким голосом попросил «позвонить позже».

Но Боровой, похоже, не унывает. У себя на страничке он разместил видео, в котором заявил, что у него все в порядке:

- Я полон энергии, могу бизнес начать, лекции читать, я профессор математики, между прочим!

Так что не пропадет. Но и о возвращении в активную деловую и политическую жизнь в России не может быть и речи.

- Никому из нормальных он здесь не нужен, а среди ненормальных появились уже более отмороженные, так что не выдержит конкуренции, - резюмирует Делягин.

КСТАТИ

Боровой запросил убежище в Америке

Некогда российский политик, соратник Валерии Новодворской и партнер Бориса Немцова, основатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой спешно покинул Россию и решил попросить политического убежища в США. (подробности)