2019-07-24T20:10:55+03:00
В мире

Страна столетних: Италия на первом месте в Европе по количеству долгожителей

Мужчины живут дольше в паре, а женщины — в одиночестве. Главный секрет итальянских долгожителей
Татьяна ОГНЕВА-САЛЬВОНИ
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Италия оказалась на первом месте в Европе по количеству долгожителейИталия оказалась на первом месте в Европе по количеству долгожителейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Любопытные данные открылись в результате очередного статистического исследования, которое регулярно проводится в Европе под названием, которое можно перевести примерно так - «Сто лет живу, а не ощущаю возраста». Об этом сообщил итальянский институт статистики ISTAT.

Первое место по количеству долгожителей, которым больше ста лет, заняла Италия, на втором месте Франция. Именно в этих двух странах самое лучшее состояние здоровья у старшего поколения и самая большая продолжительность жизни.

Самая старая женщина Италии, которой сейчас 113 лет, живет в итальянском городе Эмилия-Романья.

Что интересно, за последние 10 лет число долгожителей увеличилось с 11 тысяч до более чем 14 тысяч, а количество тех, кому 105 лет и старше — аж более чем в два раза, с 472 человек до 1112.

Причем, еще интересный факт, чаще всего до такого почтенного возраста доживают женщины. «Ультрачентинари» - так называют по-итальянски тех, кому 105 лет и старше — на 90% состоят из женщин.

Большинство долгожителей живут одни, правда, вдов среди женщин на-амного больше, чем среди мужчин. Лишь полтора процента долгожительниц все еще состоят в паре, остальные - вдовы. А вот среди мужчин почти 14% до сих пор живут со своей второй половинкой. Исследователи, после подробных опросов и многолетних наблюдений, делают выводы, что у семейных мужчин намного больше шансов перешагнуть столетний рубеж, у них в целом лучше здоровье и более стабильное психологическое состояние. А вот многим женщинам, наоборот, скорее идет на пользу одиночество.

Большинство долгожителей проживают в Северной Италии, а регион с самым высоким процентом долгожителей — Лигурия.

А еще чаще всего среди долгожителей встречаются имена Джузеппе (это имя Иосиф в российском варианте) и Мария, имена земных родителей Иисуса Христа. Исследователи не исключают и влияние этого фактора на продолжительность жизни.

Главным же секретом итальянского долголетия, однако, считается средиземноморский стиль питания в сочетании с итальянским менталитетом.

- Эликсир долгой здоровой жизни — это хороший хлеб, паста из твердых сортов пшеницы, много фруктов, зелени и овощей, вкусное мясо, свежие морепродукты, оливковое масло, сыр и ежедневно традиционный бокал вина за обедом, а также - семья и друзья! - подытожили исследователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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