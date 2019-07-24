2019-07-24T20:22:31+03:00
Экономика

Губернатор Подмосковья обсудил с гендиректором «Россетей» развитие электросетевого комплекса региона

Компания намерена нарастить мощности в области
Федор ПЕТУНИН
Поделиться:
Андрей Воробьев (слева) поблагодарил Павла Ливинского за внимание к региону.Андрей Воробьев (слева) поблагодарил Павла Ливинского за внимание к региону.
Изменить размер текста:

В среду 24 июля прошла рабочая встреча губернатора Московской области Андрея Воробьева с генеральным директором компании «Россети» Павлом Ливинским. Обсуждали ключевые вопросы функционирования и развития электросетевого комплекса Подмосковья. На балансе дочерней компании «Россетей» «Россети Московский регион» находится больше 70 процентов всех энергообъектов Подмосковья. Это больше 880 тысяч потребителей.

- Для нас важно развивать и совершенствовать энергокомплекс региона. Для этого реализуется масштабная программа по цифровой трансформации электрических сетей, - рассказал Павел Ливинский. - Проекты «Цифровой электромонтер», «Цифровой район электрических сетей» уже активно внедряются в Подмосковье и дают ощутимые результаты в виде реального снижения аварийности.

Глава Московской области некоторое время назад дал поручение упростить передачу электрических сетей дачных и коттеджных поселков на баланс компании «Россети Московский регион». Консолидация электросетевых активов СНТ позволит снизить количество технологических нарушений, из-за которых потребители остаются без света. Планируется, что до конца 2020 года через такую процедуру пройдет больше пяти тысяч СНТ.

- У региона большая территория, сейчас идет активная работа с физическими лицами: подключение СНТ, коттеджных поселков, новых микрорайонов, - отметил губернатор Воробьев. - Особое значение для нас имеет обустройство инфраструктуры, индустриальных парков, которые являются залогом экономической стабильности региона.

Отдельно Андрей Воробьев поблагодарил руководителя «Россетей» за несколько индустриальных территорий, в частности, «Есипово», где уже работает компания «Мерседес», и куда приходят новые резиденты.

- Для садоводческих товариществ мы отменили требования по приведению оборудование в надлежащее состояние для приема к нам на баланс. Почти две тысячи СНТ уже консолидированы, - отметил Павел Ливинский.

По его словам, энергетики работают над модернизацией действующих и созданием новых питающих центров, которые призваны создать на территории Подмосковья ощутимый профицит мощности.

- Возможность подключить к сетям компании новые объекты даст толчок развитию бизнеса, в том числе малого и среднего, повлечет за собой создание новых рабочих мест. Кстати, подключиться к сетям можно без визита в офис компании, а общее количество процедур снижено до двух, - подчеркнул Павел Ливинский.

Хотя погодные условия осенне-зимнего сезона 2018/19 были не самыми простыми, энергетикам удалось пройти его без единого технологического нарушения в регионе, связанного с массовым нарушением электроснабжения. Павел Ливинский рассказал губернатору, как идет работа по подготовке к предстоящей зиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Региональный оператор «Магнит» вложил в мусорную реформу Омской области 2 миллиарда
Прошло сто дней с момента старта реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами в Омской области. Что удалось достичь за этот срок? С какими проблемами столкнулся региональный оператор? Каковы перспективы реформы в регионе?
Новости 24
МИД РФ осудил блокировку российского сайта в Латвии
Карел Готт отменил юбилейный концерт в Чехии из-за болезни
Объявлены имена 13 претендентов на Букеровскую премию
Россиян ждет резкое похолодание, вплоть до снегопада
Путин встретился с экс-президентом Киргизии Атамбаевым
МВД планирует приравнять анаболики к сильнодействующим наркотикам
В Венесуэле стартовали масштабные военные учения
Путин поздравил Бориса Джонсона со вступлением в должность премьер-министра Британии
Новый раунд переговоров Китая и США состоится 30 июля
В кабмине не стали комментировать возможный визит Медведева на Итуруп
РЖД разрешила провозить в поездах норок и енотов
Экономист: даже при увеличении МРОТ работодатели будут недоплачивать россиянам
Greenpeace станет наблюдателем на выпуске косаток из «китовой тюрьмы»
Жириновский: оппозиция использует выборы в Мосгордуму как повод для «цветной революции»
Эколог объяснил, почему химотходы на Ангаре грозят "экологическим Чернобылем"
Против Порошенко возобновили дело о попытке захвата власти
Крамп-Карренбауэр стала министром обороны Германии
Умерла Ника МакГиган, актриса из «Тюдоров»
Борис Джонсон официально стал премьер-министром Великобритании
Из-за Бориса Джонса главы Минюста и Минфина Британии ушли в отставку
Автомобиль НАТО подорвался на мине в Кабуле: пострадали трое военных
В Совфеде объяснили важность запрета микрокредитов под залог жилья
Банки Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты