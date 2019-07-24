Губернатор Подмосковья обсудил с гендиректором «Россетей» развитие электросетевого комплекса региона

В среду 24 июля прошла рабочая встреча губернатора Московской области Андрея Воробьева с генеральным директором компании «Россети» Павлом Ливинским. Обсуждали ключевые вопросы функционирования и развития электросетевого комплекса Подмосковья. На балансе дочерней компании «Россетей» «Россети Московский регион» находится больше 70 процентов всех энергообъектов Подмосковья. Это больше 880 тысяч потребителей.

- Для нас важно развивать и совершенствовать энергокомплекс региона. Для этого реализуется масштабная программа по цифровой трансформации электрических сетей, - рассказал Павел Ливинский. - Проекты «Цифровой электромонтер», «Цифровой район электрических сетей» уже активно внедряются в Подмосковье и дают ощутимые результаты в виде реального снижения аварийности.

Глава Московской области некоторое время назад дал поручение упростить передачу электрических сетей дачных и коттеджных поселков на баланс компании «Россети Московский регион». Консолидация электросетевых активов СНТ позволит снизить количество технологических нарушений, из-за которых потребители остаются без света. Планируется, что до конца 2020 года через такую процедуру пройдет больше пяти тысяч СНТ.

- У региона большая территория, сейчас идет активная работа с физическими лицами: подключение СНТ, коттеджных поселков, новых микрорайонов, - отметил губернатор Воробьев. - Особое значение для нас имеет обустройство инфраструктуры, индустриальных парков, которые являются залогом экономической стабильности региона.

Отдельно Андрей Воробьев поблагодарил руководителя «Россетей» за несколько индустриальных территорий, в частности, «Есипово», где уже работает компания «Мерседес», и куда приходят новые резиденты.

- Для садоводческих товариществ мы отменили требования по приведению оборудование в надлежащее состояние для приема к нам на баланс. Почти две тысячи СНТ уже консолидированы, - отметил Павел Ливинский.

По его словам, энергетики работают над модернизацией действующих и созданием новых питающих центров, которые призваны создать на территории Подмосковья ощутимый профицит мощности.

- Возможность подключить к сетям компании новые объекты даст толчок развитию бизнеса, в том числе малого и среднего, повлечет за собой создание новых рабочих мест. Кстати, подключиться к сетям можно без визита в офис компании, а общее количество процедур снижено до двух, - подчеркнул Павел Ливинский.

Хотя погодные условия осенне-зимнего сезона 2018/19 были не самыми простыми, энергетикам удалось пройти его без единого технологического нарушения в регионе, связанного с массовым нарушением электроснабжения. Павел Ливинский рассказал губернатору, как идет работа по подготовке к предстоящей зиме.