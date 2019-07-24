Возвращение легенды: Буффон отбил три пенальти в первой игре за "Ювентус"

24 июля в китайском городе Нанкин в Центре олимпийских видов спорта прошел матч Международного кубка чемпионов. Играли два топ-гранда итальянского футбола - "Ювентус" против "Интера". Основное время матча завершилось вничью - 1:1.

На 10-й минуте поединка гол в свои ворота забил дебютант "Ювентуса" молодой защитник Маттейс де Лигт. Для него это была первая игра в составе "старой синьоры" после переезда из голландского "Аякса". А вот на 68-й минуте поединка вновь забил игрок "Юве", но уже в нужные ворота. Криштиану Роналду сделал счет равным и до конца поединка счет так и остался неизменным - 1:1.

И тогда по регламентным правилам Международного кубка чемпионов судья назначил серию пенальти. И она выдалась просто невероятной! "Ювентус" победил со счетом 4:3, а стоявший в воротах у туринцев великий Джанлуиджи Буффон отбил три удара! 41-летний итальянец парировал удары от Андреа Раноккии, Самуэле Лонго и Борхи Валеро.

10 августа в следующей игре турнира "Ювентус" сыграет против мадридского "Атлетико". А вот "Интер" 27 июля встретится с "Пари Сен-Жермен".

СТАТИСТИКА ИГРОКОВ В МАТЧЕ ЮВЕНТУС - ИНТЕР Ювентус Италия – Интер Италия 1:1 (0:1, 1:0), по пенальти - 4:3

Голы: 0:1 – 10, автогол де Лигт, 1:1 – 68 Роналду.

Ювентус – Шченсны (Буффон, 46), Де Шильо, Жоау Канселу, Бонуччи (Ругани, 68), де Лигт (Демирал, 46), Рабьо, Матюиди (Мураторе, 78), Пьянич (Джан, 65), Бернардески, Роналду, Игуаин (Манджукич, 46).

Интер – Ханданович (Паделли, 46), Д`Амброзио, Шкриньяр (Бастони, 78), де Врей (Раноккиа, 78), Далберт, Гальярдини (Жоау Мариу, 78), Сенси (Барелла, 78), Кандрева (Агум, 88), Брозович (Валеро, 78), Перишич (Лонго, 78), Эспозито (Пушкаш, 78).

Серия пенальти: Раноккиа - 0:0 (вратарь). Жоау Канселу - 1:0. Пушкаш - 1:1. Криштиану Роналду - 2:1. Лонго - 2:1 (вратарь). Эмре Джан - 3:1. Жоау Мариу - 3:2. Рабьо - 3:2 (вратарь). Барелла - 3:3. Бернардески - 3:3 (штанга). Валеро - 3:3 (вратарь). Демирал - 4:3.

Предупреждения: Д`Амброзио (41), Бонуччи (53).