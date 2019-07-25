Футболист намерен отсудить 14,5 миллионов евро у ВАДА за разрушенную карьеру. Это - половина бюджета агентства

Футболист лондонского клуба "Кристал Пэлас" француз Мамаду Сако продолжает свою битву с Всемирным антидопинговым агентством. В апреле 2016 года игрока дисквалифицировали за допинг. Он был отстранен на 30 дней из-за того, что у него нашли запрещенное вещество, которое входило в состав препарата по сжиганию жира.

Однако позднее выяснилось, что само вещество - это хигенамин, которое не входит вообще в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством.

И теперь же Мамаду Сако пошел в атаку на ВАДА. Он намерен отсудить 14,5 миллионов евро, около 13 миллионов фунтов, у агентства. Вместе со своими адвокатами он считает, что такие действия от ВАДА нанесли урон его репутации, из-за этого он не попал на чемпионат Европы 2016, где Франция стала второй и из-за дисквалификации он не сыграл в финале Лиги Европы против "Севильи" (английский клуб уступил 1:3).

И все это повлияло на его карьеру - и в начале 2017 года он был вынужден покинуть команду и уйти в "Кристал Пэлас", пишет Evening Standard.

ВАДА же отрицает свою вину за последствия в карьере Сако. Представители агентства отмечают, что причиной всему стал конфликт футболиста и наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа. В итоге суд постановил начать разбирательство, чтобы определить - виновны ли люди из ВАДА. После чего - понять, стоит ли выплачивать компенсацию французскому футболисту.

Стоит отметить, что для ВАДА такая сумма весьма солидная, почти половина годового бюджета. На 2019-й год, согласно официальным данным, бюджет агентства составлял 31,11 миллиона евро.