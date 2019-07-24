2019-07-24T22:20:25+03:00
Спорт

Футбольный клуб "Краснодар" объявил о покупке Кабелля

Игрок французского "Сент-Этьенна" перейдет в ближайшее время в команду-участницу Лиги Чемпионов [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Краснодар" нашел себе усиление в чемпионате Франции."Краснодар" нашел себе усиление в чемпионате Франции.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Очередную громкую покупку нынешним летом сделал футбольный клуб "Краснодар". Команда в августе впервые в своей истории сыграет в Лиге Чемпионов и делает массовую закупку для усиления состава. Первый соперник у команды Мурада Мусаева - "Порту", и для такого грозного противника нужен мощный состав.

И вот вечером 24 июля "Краснодар" объявил о сделке с французским "Сент-Этьенном". И теперь за команду будет играть француз Реми Кабелля.

- За «Краснодар» будет выступать француз Реми Кабелля. Все детали перехода Кабелля из «Сент-Этьена» в «Краснодар» согласованы. Полузащитник в ближайшие два дня прибудет в Краснодар и пройдет мед. обследование, по итогам которого с ним будет подписан личный контракт, - сообщила пресс-служба кубанской команды.

Реми Кабелля - 29 лет. Он играл за "Сенть-Этьенн" с 2017 года. В последнем сезоне провел 34 матча и забил 8 голов в чемпионате Франции за свою команду. Помимо этого в разные годы Кабелля играл за "Олимпик" (Марсель), "Ньюкасл Юнайтед" (Англия), "Монпелье".

По разным данным французских СМИ, цена этой сделки оценивается примерно в 12,5-13,5 миллионов евро.

Новичок Краснодара Реми Кабелля. Что он умеет делать на поле.Лучшие моменты игры французского полузащитника Реми Кабелля

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Объявившего голодовку Шестуна перевели из СИЗО в психбольницу
В белорусского дипломата выстрелили в Турции
Путин выразил соболезнования в связи гибелью детей в лагере "Холдоми"
Китай и Южная Корея обсудят проведение морской границы
МИД РФ осудил блокировку российского сайта в Латвии
Карел Готт отменил юбилейный концерт в Чехии из-за болезни
Объявлены имена 13 претендентов на Букеровскую премию
Россиян ждет резкое похолодание, вплоть до снегопада
Путин встретился с экс-президентом Киргизии Атамбаевым
МВД планирует приравнять анаболики к сильнодействующим наркотикам
В Венесуэле стартовали масштабные военные учения
Путин поздравил Бориса Джонсона со вступлением в должность премьер-министра Британии
Новый раунд переговоров Китая и США состоится 30 июля
В кабмине не стали комментировать возможный визит Медведева на Итуруп
РЖД разрешила провозить в поездах норок и енотов
Экономист: даже при увеличении МРОТ работодатели будут недоплачивать россиянам
Greenpeace станет наблюдателем на выпуске косаток из «китовой тюрьмы»
Жириновский: оппозиция использует выборы в Мосгордуму как повод для «цветной революции»
Эколог объяснил, почему химотходы на Ангаре грозят "экологическим Чернобылем"
Против Порошенко возобновили дело о попытке захвата власти
Крамп-Карренбауэр стала министром обороны Германии
Умерла Ника МакГиган, актриса из «Тюдоров»
Борис Джонсон официально стал премьер-министром Великобритании
Из-за Бориса Джонса главы Минюста и Минфина Британии ушли в отставку
Автомобиль НАТО подорвался на мине в Кабуле: пострадали трое военных
В Совфеде объяснили важность запрета микрокредитов под залог жилья
Банки Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты