Футбольный клуб "Краснодар" объявил о покупке Кабелля

Очередную громкую покупку нынешним летом сделал футбольный клуб "Краснодар". Команда в августе впервые в своей истории сыграет в Лиге Чемпионов и делает массовую закупку для усиления состава. Первый соперник у команды Мурада Мусаева - "Порту", и для такого грозного противника нужен мощный состав.

И вот вечером 24 июля "Краснодар" объявил о сделке с французским "Сент-Этьенном". И теперь за команду будет играть француз Реми Кабелля.

- За «Краснодар» будет выступать француз Реми Кабелля. Все детали перехода Кабелля из «Сент-Этьена» в «Краснодар» согласованы. Полузащитник в ближайшие два дня прибудет в Краснодар и пройдет мед. обследование, по итогам которого с ним будет подписан личный контракт, - сообщила пресс-служба кубанской команды.

Реми Кабелля - 29 лет. Он играл за "Сенть-Этьенн" с 2017 года. В последнем сезоне провел 34 матча и забил 8 голов в чемпионате Франции за свою команду. Помимо этого в разные годы Кабелля играл за "Олимпик" (Марсель), "Ньюкасл Юнайтед" (Англия), "Монпелье".

По разным данным французских СМИ, цена этой сделки оценивается примерно в 12,5-13,5 миллионов евро.