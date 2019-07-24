2019-07-24T22:50:13+03:00
Туризм

После пляжа: куда поехать с популярных морских курортов

“КП” вместе с экспертами сервиса путешествий Туту.ру выбрала туры для отдыхающих, которым скучно весь отпуск посвящать пляжу. Как вам Крым на кабриолете или лучшие рыбные места Италии?
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Фото предоставлено Туту.ру.Фото предоставлено Туту.ру.
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Авторские туры и экскурсии – не сказать чтоб совсем новое слово на туристическом рынке, но сейчас они переживают настоящий бум. Логично: стандартные обзорные экскурсии на автобусах многим путешественникам перестали быть интересны точно так же, как и пакетный отдых.

КРЫМ

На кабриолете по дорогам Крыма

3 дня, 15 000 рублей на человека (входит проживание с завтраками, аренда кабриолета и топливо, услуги гида, фотоотчет. Не входит авиаперелет, страховка, обеды и ужины, входные билеты во дворцы и музеи).

Маршрут: Севастополь, мыс Фиолент, бухта Ласпий, Форос, Симеиз, Ялта.

Автор тура – Юрий Рябов, проводник по нетуристическим местам Крыма и DJ. Он живет на полуострове 7 лет и готов показать его красоты туристам. Причем с шиком: все три дня путешественнники колесят по видовым горным серпантинам и набережным на кабриолете, Юрий подбирает хорошую музыку, соответствующие настроению рестораны и места, где лучше всего фотографировать закат. В маршруте есть такие классические достопримечательности, как Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец, Форосский парк, гора Ай-Петри. Фишка же - наблюдение за звёздами в телескопы Научной обсерватории в Симеизе.

Крымские виноградники

9 дней, 26 000 рублей на человека (входит проживание, экскурсии, дегустации, три ужина, трансфер в аэропорт. Не входит перелет, страховка, остальное питание).

Маршрут: Ялта, Новый Свет, Бахчисарай, Севастополь.

Тур для тех, кто готов к основательному путешествию по непляжному Крыму – с экскурсиями по тем местам, которые просто нельзя пропустить. Такими, как Бахчисарайский дворец, Ялта с Воронцовским и Ливадийским дворцами, Ласточкино гнездо, Никитский ботанический сад, Севастополь. Но главное – очень вдумчивое знакомство с крымским виноделием. Практически каждый день будут экскурсии на виноградники и винодельни и дегустации. Игристое из Нового света и Золотой балки, вина Инкермановского завода и Массандры, а также небольших частных хозяйств.

ТУРЦИЯ

Полёты на Каппадокией

4 дня, 400 долларов на человека (входит полёт на воздушном шаре, поездка на квадроциклах, фотосессия, экскурсии, все входные билеты, завтраки и два обеда, а также фото и видео о ваших приключениях. Не входит дорога до Каппадокии, остальное питание).

Маршрут: Гёреме, Деринкую, каньон Ихлара,

В Каппадокию можно прилететь специально, а можно приехать со средиземноморских курортов Турции, ближе всего из Аланьи.

Каппадокия считается одним из красивейших мест Турции. Над её "марсианскими" горными пейзажамм одновременно взлетает больше всего воздушных шаров в мире! В один из дней на рассвете вы увидите это зрелище, а в другой - сами подниметесь над Каппадокией на воздушном шаре. А также прокатитесь по ней на квадроциклах. Также в программе экскурсии в подземный город Деринкую, каньон Ихлара, монастырь Селиме в скале, гончарный центр Аванос. И, конечно, традиционная турецкая кухня и вина.

Фото предоставлено Туту.ру.

Фото предоставлено Туту.ру.

ИТАЛИЯ

Средневековые города и рыбные рестораны

8 дней, 875 евро на человека (входит проживание в отеле рядом с морем, переезды, экскурсии, два ужина в рыбных ресторанах).

Фото предоставлено Туту.ру.

Фото предоставлено Туту.ру.

Маршрут: Рим, Готтамаре, Рипатрансоне, Асколи Пичено, Аква Вива Пичена, Сан Бенедетто.

Поездка начинается в Риме, но это единственный большой и хорошо известный нашим туристам город в маршруте. Дальше - средневековые маленькие Готтаммаре с видами на море, Рипатрансоне среди холмов, Асколи Пичено, Аква Вива Пичена, Сан Бенедетто. А ещё винодельческие хозяйства, аутлеты брендовой одежды (в Италии без шопинга не обойтись) и ужин с пятнадцатью блюдами из морепродуктов.

ГРЕЦИЯ

Греческие каникулы на Крите

7 дней, 950 евро на человека (входит проживание на вилле, экскурсии, переезды между городами на автомобиле, профессиональная фотосессия. Не входят авиабилеты, питание, страховка).

Маршрут: Матала, Ретимно, озеро Курнас

Закаты на море, пещеры в скалах, греческие таверны и танцы, пальмовый пляж Вай - самый большой в Европе, красивые города Ретимно и Матала, горное озеро Курнас, баранина на мангале… В общем, наслаждение жизнью в греческом стиле.

Фото предоставлено Туту.ру.

Фото предоставлено Туту.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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