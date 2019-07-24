После пляжа: куда поехать с популярных морских курортов
Авторские туры и экскурсии – не сказать чтоб совсем новое слово на туристическом рынке, но сейчас они переживают настоящий бум. Логично: стандартные обзорные экскурсии на автобусах многим путешественникам перестали быть интересны точно так же, как и пакетный отдых.
КРЫМ
На кабриолете по дорогам Крыма
3 дня, 15 000 рублей на человека (входит проживание с завтраками, аренда кабриолета и топливо, услуги гида, фотоотчет. Не входит авиаперелет, страховка, обеды и ужины, входные билеты во дворцы и музеи).
Маршрут: Севастополь, мыс Фиолент, бухта Ласпий, Форос, Симеиз, Ялта.
Автор тура – Юрий Рябов, проводник по нетуристическим местам Крыма и DJ. Он живет на полуострове 7 лет и готов показать его красоты туристам. Причем с шиком: все три дня путешественнники колесят по видовым горным серпантинам и набережным на кабриолете, Юрий подбирает хорошую музыку, соответствующие настроению рестораны и места, где лучше всего фотографировать закат. В маршруте есть такие классические достопримечательности, как Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец, Форосский парк, гора Ай-Петри. Фишка же - наблюдение за звёздами в телескопы Научной обсерватории в Симеизе.
Крымские виноградники
9 дней, 26 000 рублей на человека (входит проживание, экскурсии, дегустации, три ужина, трансфер в аэропорт. Не входит перелет, страховка, остальное питание).
Маршрут: Ялта, Новый Свет, Бахчисарай, Севастополь.
Тур для тех, кто готов к основательному путешествию по непляжному Крыму – с экскурсиями по тем местам, которые просто нельзя пропустить. Такими, как Бахчисарайский дворец, Ялта с Воронцовским и Ливадийским дворцами, Ласточкино гнездо, Никитский ботанический сад, Севастополь. Но главное – очень вдумчивое знакомство с крымским виноделием. Практически каждый день будут экскурсии на виноградники и винодельни и дегустации. Игристое из Нового света и Золотой балки, вина Инкермановского завода и Массандры, а также небольших частных хозяйств.
ТУРЦИЯ
Полёты на Каппадокией
4 дня, 400 долларов на человека (входит полёт на воздушном шаре, поездка на квадроциклах, фотосессия, экскурсии, все входные билеты, завтраки и два обеда, а также фото и видео о ваших приключениях. Не входит дорога до Каппадокии, остальное питание).
Маршрут: Гёреме, Деринкую, каньон Ихлара,
В Каппадокию можно прилететь специально, а можно приехать со средиземноморских курортов Турции, ближе всего из Аланьи.
Каппадокия считается одним из красивейших мест Турции. Над её "марсианскими" горными пейзажамм одновременно взлетает больше всего воздушных шаров в мире! В один из дней на рассвете вы увидите это зрелище, а в другой - сами подниметесь над Каппадокией на воздушном шаре. А также прокатитесь по ней на квадроциклах. Также в программе экскурсии в подземный город Деринкую, каньон Ихлара, монастырь Селиме в скале, гончарный центр Аванос. И, конечно, традиционная турецкая кухня и вина.
Фото предоставлено Туту.ру.
ИТАЛИЯ
Средневековые города и рыбные рестораны
8 дней, 875 евро на человека (входит проживание в отеле рядом с морем, переезды, экскурсии, два ужина в рыбных ресторанах).
Фото предоставлено Туту.ру.
Маршрут: Рим, Готтамаре, Рипатрансоне, Асколи Пичено, Аква Вива Пичена, Сан Бенедетто.
Поездка начинается в Риме, но это единственный большой и хорошо известный нашим туристам город в маршруте. Дальше - средневековые маленькие Готтаммаре с видами на море, Рипатрансоне среди холмов, Асколи Пичено, Аква Вива Пичена, Сан Бенедетто. А ещё винодельческие хозяйства, аутлеты брендовой одежды (в Италии без шопинга не обойтись) и ужин с пятнадцатью блюдами из морепродуктов.
ГРЕЦИЯ
Греческие каникулы на Крите
7 дней, 950 евро на человека (входит проживание на вилле, экскурсии, переезды между городами на автомобиле, профессиональная фотосессия. Не входят авиабилеты, питание, страховка).
Маршрут: Матала, Ретимно, озеро Курнас
Закаты на море, пещеры в скалах, греческие таверны и танцы, пальмовый пляж Вай - самый большой в Европе, красивые города Ретимно и Матала, горное озеро Курнас, баранина на мангале… В общем, наслаждение жизнью в греческом стиле.
Фото предоставлено Туту.ру.
ИСТОЧНИК KP.RU