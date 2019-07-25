2019-07-24T23:40:58+03:00
Спорт

ЧМ по водным видам спорта 2019. Плавание. Финалы 25 июля. Прямая онлайн-трансляция

25 июля состоятся финальные заплывы на чемпионате мира по водным спорта
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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На ЧМ-2019 по водным видам спорта будут разыграны медали 25 июля.На ЧМ-2019 по водным видам спорта будут разыграны медали 25 июля.Фото: REUTERS
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В четверг, 25 июля, на чемпионате мира по водным видам спорта в корейском городе Кванджу в вечерней программе турнира пройдут финальные заплывы очередного дня. В этот день будут разыграны пять комплектов наград в разных видах программы.

Так, среди женщин будут разыграны медали на дистанциях 200 метров баттерфляем, 50 метров на спине и в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. У мужчин медали обретут хозяев на 100-метровке вольным стилем, 200-метровке комплексным плаванием.

Помимо этого, пройдут полуфиналы на 200 метров брассом и 200 метров на спине у мужчин. У женщин же будет два полуфинала - это 200 метров брассом и 100 метров вольным стилем.

Начало прямой онлайн-трансляции с рассказом о главных событиях вечерней программы чемпионата мира по водным видам спорта - с 14.00 по московскому времени.

ЧМ по водным видам спорта 2019. Плавание. Финалы 25 июля..

ИСТОЧНИК KP.RU

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