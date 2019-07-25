Если тебе Офелия имя, имя крепи делами своими

Сюжет про Гамлета, принца нашего Датского, многое претерпел в своей жизни. И поскольку даже Шекспир не был первым в интерпретации темы, казалось бы, лучшего конструктора для трактовок не найти. А в наше время, когда при объявлении оскаровских лауреатов радуются не качеству их работ, а количеству избранных женщин, «Офелия» не могла не появиться.

Начнем с того, что визитная карточка «Гамлета» - монолог «Быть иль не быть?» - оказалась режиссеру Клер Маккарти не нужна. Собственно, я не понимаю, зачем ей нужен был и Шекспир. Вся первая часть фильма - типичная молодежная история о том, как простая, но много читающая малютка Офелия, не вписывающаяся в коллектив придворных дам, бегает дикаркой по полям и лугам, плавает в пруду и терпит издевательства от «самых красивых девочек в классе», которые считают ее деревенщиной. Поменяйте декорации - и перед вами подростковый экзерсис про буллинг (травля. - Ред.), только в древней Дании.

Далее девочка заинтересовывает принца (то бишь первого парня на деревне, в замке, в школе). Тут начинаются уже и сцены от Шекспира, увы, обильно снабженные женской фантазией писательницы Лизы Кляйн - это она написала роман «Мое имя Офелия», сентиментальный, как слеза зрителя индийского кино, случайно узнавшего о существовании английской классики и феминизма в придачу.

Офелия иногда изрекает фразы. Например: «Верность в браке не зависит от пола». Ну хорошо, повесим это в рамочке в соцсетях и успокоимся. Рядом разместим сакраментальное от Полония: «Самое главное - будь собой».

Шекспира часто упрекали в избыточности ради зрелищности. Если свадьбы в комедиях, то три как минимум. Если смерти в трагедиях - тоже можно не церемониться. В «Хрониках» Шекспира вообще счетчик смертей щелкает так, что непонятно, кто в Англии в живых остался: все заколоты, обезглавлены и утоплены. Но дамский роман, бессмысленный и беспощадный, кроме фраз типа «главное - будь собой», умудряется добавить и в такой смертельный коктейль яда побольше, да близнецов, да нерожденных детей, да и рожденных тоже. И ведьм - как же без них?

В общем, если пойдете в кино, имейте в виду: Офелия (Дэйзи Ридли) больше не нимфа и не соблазненная дурочка. Она боец. Зато Гамлет выглядит так, что даже в «Американском пироге» шансы у него были бы минимальными. Наоми Уоттс играет Гертруду, Клайв Оуэн - Клавдия. Жаль, поскольку вне этого сценария у обоих были бы возможности сыграть и Гертруду, и Клавдия. Без гендерных уступок голливудской моде.