2019-07-25T03:05:26+03:00
Звезды

44-летняя поп-звезда Натали Имбрулья ждет первенца от донора спермы

Певица, крутившая романы со звездой сериала «Друзья» Дэвидом Швиммером и музыкантом Ленни Кравицем, решила родить малыша «только для себя» с помощью ЭКО
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Натали родилась в Австралии, но уже много лет живет в Британии.Натали родилась в Австралии, но уже много лет живет в Британии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Британская поп-звезда Натали Имбрулья рассекретила свою беременность: 44-летняя певица поделилась счастливой новостью на своей страничке в Инстаграме. Исполнительница опубликовала фотографию с округлившимся животиком и честно рассказала о том, что забеременела от донора спермы. Малыш станет ее первенцем.

- У меня есть для вас важное объявление. Нет, я не проглотила арбуз! Это осенью я жду появления на свет своего первенца. Для тех, кто близко меня знает, не секрет, что я хотела этого много лет, и рада, что это стало возможным с помощью процедуры ЭКО и донора спермы, - написала Натали. - Я больше ничего не буду говорить об этой теме публично. Я очень взволнована этой новой главой в моей жизни: у меня выходит альбом, и я стану мамой!

"Нет, я не проглотила арбуз! Это осенью я жду появления на свет своего первенца", - рассказала певица в Инстаграме.

"Нет, я не проглотила арбуз! Это осенью я жду появления на свет своего первенца", - рассказала певица в Инстаграме.

Натали родилась в Австралии, но уже много лет живет в Британии. В конце 90-х ее хиты «Torn» и «Big Mistake» возглавляли все хит-парады. Певица никогда не делилась подробностями своей личной жизни. Ходили слухи, что она встречается со звездой сериала «Друзья» актером Дэвидом Швиммером. Затем Имбрулья закрутила роман с музыкантом Ленни Кравицем. Ленни разбил ей сердце – Натали потребовалось много времени, чтобы прийти в себя и снова влюбиться.

Певица начала встречаться с лидером группы Silverchair Дэниелем Джонсом, в 2003 году они поженились. Брак продлился пять лет, в 2008 году супруги подали на развод. С тех пор о личной жизни Натали ничего не было слышно. И, судя по последним новостям, поп-звезда отчаялась найти мужчину своей мечты и решила родить ребенка «только для себя». Благо, современные технологии позволяют это сделать и помогают женщинам обрести долгожданное счастье материнства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Эрдоган в Анкаре встретился с премьером Малайзии
Трамп: То, что пытался защищать Мюллер, защитить было невозможно
Yonhap: КНДР запустила две ракеты
Мюллер не рассматривал возможность того, что Трамп был «российским агентом»
Навального арестовали на 30 суток
Версия следствия: нападение на белорусского дипломата в Анкаре совершено на бытовой почве
На Украине решили ввести новые санкции против России
Объявившего голодовку Шестуна перевели из СИЗО в психбольницу
В белорусского дипломата выстрелили в Турции
Путин выразил соболезнования в связи гибелью детей в лагере "Холдоми"
Китай и Южная Корея обсудят проведение морской границы
МИД РФ осудил блокировку российского сайта в Латвии
Карел Готт отменил юбилейный концерт в Чехии из-за болезни
Объявлены имена 13 претендентов на Букеровскую премию