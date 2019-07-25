44-летняя поп-звезда Натали Имбрулья ждет первенца от донора спермы

Британская поп-звезда Натали Имбрулья рассекретила свою беременность: 44-летняя певица поделилась счастливой новостью на своей страничке в Инстаграме. Исполнительница опубликовала фотографию с округлившимся животиком и честно рассказала о том, что забеременела от донора спермы. Малыш станет ее первенцем.

- У меня есть для вас важное объявление. Нет, я не проглотила арбуз! Это осенью я жду появления на свет своего первенца. Для тех, кто близко меня знает, не секрет, что я хотела этого много лет, и рада, что это стало возможным с помощью процедуры ЭКО и донора спермы, - написала Натали. - Я больше ничего не буду говорить об этой теме публично. Я очень взволнована этой новой главой в моей жизни: у меня выходит альбом, и я стану мамой!

"Нет, я не проглотила арбуз! Это осенью я жду появления на свет своего первенца", - рассказала певица в Инстаграме.

Натали родилась в Австралии, но уже много лет живет в Британии. В конце 90-х ее хиты «Torn» и «Big Mistake» возглавляли все хит-парады. Певица никогда не делилась подробностями своей личной жизни. Ходили слухи, что она встречается со звездой сериала «Друзья» актером Дэвидом Швиммером. Затем Имбрулья закрутила роман с музыкантом Ленни Кравицем. Ленни разбил ей сердце – Натали потребовалось много времени, чтобы прийти в себя и снова влюбиться.

Певица начала встречаться с лидером группы Silverchair Дэниелем Джонсом, в 2003 году они поженились. Брак продлился пять лет, в 2008 году супруги подали на развод. С тех пор о личной жизни Натали ничего не было слышно. И, судя по последним новостям, поп-звезда отчаялась найти мужчину своей мечты и решила родить ребенка «только для себя». Благо, современные технологии позволяют это сделать и помогают женщинам обрести долгожданное счастье материнства.