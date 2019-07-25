Роскачество инициирует стандартизацию ценников на «молочку»

С 1 июля в России изменились правила продажи молочной продукции – с этого дня все продукты с содержанием растительных жиров должны размещаться отдельно от 100-процентной «молочки».

Чтобы выяснить, как прошел первый месяц жизни по новым правилам и соблюдают ли установленные законом требования торговые точки, Роскачество исследовало полки крупнейших торговых сетей и несетевых магазинов в различных регионах страны. А результатами исследования поделилось с «Комсомолкой».

Ведомство напомнило, что согласно постановлению правительства, «в торговом зале или другом месте продажи молочные, молокосодержащие и молочные составные продукты должны размещаться так, чтобы их можно было визуально отделить от других пищевых продуктов, и сопровождаться информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира».

Способ же такого разделения организации могут определять самостоятельно, исходя из специально разработанных Минпромторгом и Роспотребнадзором методических рекомендаций.

В соответствии с ними, торговые точки могут разделять молочную продукцию такими способами:

• выкладывать продукты с применением полочных разделителей;

• выкладывать продукты с дополнительным оформлением ценников;

• выкладывать продукты с дополнительным оформлением товарных полок и ценников;

Что касается информационной надписи, которой должна сопровождаться «молочка», то её можно размещать как на «ценникодержателе» или «стоппере» (полосе для ценников), так и на самой полке.