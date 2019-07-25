2019-07-25T10:35:35+03:00
Отношения между мужчиной и женщиной

Влюбляюсь только в стервозин

Как поменять ориентацию?
Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ@framsp
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Женская стервозность впала в немилость, все ее критикуютЖенская стервозность впала в немилость, все ее критикуютФото: EAST NEWS
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История из заметки "Мужчина после развода: одинокий, нищий, бесправный" получила интересное развитие. Написал нам храбрый человек Валерий. Храбрый, поскольку далеко не всякий решится на такой каминг-аут.

«Здравствуйте.

Всю жизнь влюбляюсь в женщин со сложным характером. С женой прожили 16 лет, мне казалось, терпел ее ради детей - так привык думать. Скандалы не прекращались. Три дня затишья - и опять... Привык домой на цыпочках приходить.

Стал зависать на сайтах знакомств - чтобы хоть как-то забыться. Ну и встретил девушку. Долго мурыжил ее, не приглашал на свидание. Хотя уже по переписке влюбился: красивая, раскрепощенная, острая на язык. Моя жена была когда-то такой, пока не озверела.

Когда решился пригласить, оказалась она ещё краше, чем на фото.

Пропущу подробности, в общем, потерял голову. А через полгода жена «запалила» мои переписки с любимой.

Устроила грандиозный разнос, уехала с детьми к теще и дала мне три дня на сборы (наша квартира записана на неё). Короче, детей я после этого так и не видел - у нас две дочери. Пытался без жены с ними созваниваться, но я для них уже Гитлер и урод.

Как говорится, за двумя зайцами погонишься... С любимой девушкой тоже не сложилось. Для неё жизнь - вечный праздник, она моложе меня на 9 лет. Зачем ей стареющий алиментщик со съемной квартирой?

Но главное - норовом вся пошла в мою жену, как сестра родная. Чуть ли не до драк доходило.

Вот теперь сижу один в своей берлоге. Статья «Мужчина после развода: одинокий, нищий, бесправный» - это и обо мне. Но я, в отличие от автора письма, не считаю всех женщин стервами, обирающими мужей.

Жены друзей пытаются познакомить с кем-то, подруг у них - целый выводок. И добрые, и кулинарки, и «вяжут шапочки для зим». Но не заводит! Можно пересмотреть свои взгляды на отношения, но чувства не обманешь, не действует на них убеждение. Придётся, видимо, остаток жизни одному прожить.

Валерий, 42 года».

Жму вашу руку, Валерий. Нынче редкий мужчина сделает такое признание. Женская стервозность впала в немилость, все ее критикуют. Мол, настоящие полковники любят девушек душевных, чтобы ждала с борщом, в сарафане и кокошнике.

Однако уж сколько кокошников износилось до дыр, сколько борщей прокисло в одиноких женских холодильниках, не дождавшись своих ценителей. Обидно прямо!

Как знатный диванный психолог скажу вам, Валерий, вы довольно избалованный мужчина: от жены сразу к любовнице пересели. Может, вам просто надоела эта вся бодяга? Может, воздержаться от любви на годик-два? Вы не женщина за тридцать, часики не тикают. К шестидесяти вообще будете нарасхват, как Саша Грей. А ровесницы-стервы превратятся в добрых бабушек. Чем ближе к пенсии, тем толще дисбаланс. На десять девчат два алкоголика, три зэка и один гей.

Кстати, о геях. Недавно прочла я в прессе историю про одного англичанина. Он с юности играл за голубую лигу, а потом решил на годик сделать паузу в личной жизни. И вскоре обнаружил, что мужики больше – не его тема. Полюбились ему девушки. Даже девственность потерял! Зовут мужика Доминик Холтон. Погуглите – умора. Хотя что-то в этом есть.

Дорогие читатели, я допускаю, что вы не согласны с моими соображениями. Что думаете? И рассказывайте мне истории о жизни – своей и ваших друзей и знакомых. Как видите, я всегда на стороне автора письма. Мой адрес: dariaz@kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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