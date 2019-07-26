Кавминводы делают перфоманс

Оздоровиться на курорте или поехать на кинофестиваль? Наслаждаться выступлением любимого музыканта или видом гор? Принимать минеральные ванны или танцевать в лечебной грязи? Лучше совместить, причем все и сразу!

Так считают в министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края. Событийный туризм в регионе по поручению губернатора Владимира Владимирова развивают как приоритетное направление, которое гармонично добавляется к лечебно-оздоровительному. В этом году с мая по сентябрь на всей территории Кавказских

Минеральных Вод фестивали, праздники, кино- и музыкальные события слились в единый увлекательный перфоманс.

Фейерверки и Кустурица - бесплатно

- Отдыхаем в Железноводске всей семьей каждый год, но в этот раз специально подгадали отпуск на май, чтобы попасть сразу на несколько мероприятий, - рассказала москвичка Ирина. - Съездили в Ессентуки - посмотрели на крутейшие фейерверки. В Железноводске освоили большую программу кинофестиваля «Герой и время». В Москве невозможно в течение недели попасть на концерт Пелагеи, Безрукова, на творческие встречи с Харатьяном, Немоляевой и Меньшовым, к тому же бесплатно, а тут - пожалуйста! А еще был совершенно необыкновенный концерт Эмира Кустурицы! Только вдумайтесь: столько концертов и событий - бес-плат-но!.. Успели посмотреть и средневековые бои, здесь же, в Железноводске, к открытию сезона. Как дерутся рыцари в доспехах, видели и раньше, а тут еще исторический турнир на лошадях! Сувениров накупили на ярмарке ремесел - старшему сыну понравится, он с нами не поехал, а зря.

Кинофорум и фестиваль фейерверков прошли на Ставрополье впервые, и сразу же получили тысячи восторженных откликов. Как сообщили в правительстве края, предполагается сделать их традиционными.

Лина из Ижевска, отдыхавшая в Ессентуках, тоже не могла сдержать эмоций от фестиваля фейерверков.

Фото с сайта губернатора Ставропольского края

- Все небо в огнях! Разноцветные искры, полосы, огненные шары летали под музыку! Даже дождь, который пошел в последний вечер фестиваля, не помешал наслаждаться зрелищем, - вспоминает она. - А какой красивый был праздник на вокзале по случаю открытия курортного сезона! Приехал большой ретропоезд - ощущение, будто в кино попали... И свисток у паровоза - мелодичный и сильный, слышится на полгорода...

Импульс к развитию

По информации регионального минтуризма на фестивале фейерверков побывали около 200 тысяч зрителей - жители края, республик СКФО, Ростовской и Астраханской областей, Кубани, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов.

Фестиваль длился 3 дня, участвовали 8 команд - ведущие пиротехники приехали из 6 стран. Ежедневно звучало более 12 тысяч залпов.

На кинофестивале «Герой и время» конкурсные показы увидели более 15 000 зрителей. На творческих встречах со знаменитыми артистами - они проходили в разных городах Ставрополья - суммарно побывали более 7000 гостей.

И еще около 60 000 человек посетили концерты известных артистов у Пушкинской галереи - визитной карточки Железноводска.

На площадках фестиваля к открытию курортного сезона побывали более 50 тысяч зрителей. Он проходит уже третий год в начале лета и охватывает сразу 4 курорта.

- Мы используем исторический опыт. Известно, что Кавказские Минеральные Воды в XIX веке были летней культурной столицей России. Сюда приезжали самые известные оперные исполнители, самые известные балерины выступали, - говорит Ирина Кувалдина, заместитель председателя правительства Ставропольского края. - Чем больше мы делаем событий, самых разных, тем больше привлекаем туристов. А чем больше туристов, тем больше процветания для наших городов: это рабочие места, курортный сбор.

За счет курортного сбора, кстати, в каждом городе-курорте уже отремонтировано по нескольку объектов. Календарь событий тоже напрямую влияет на процесс преображения городов-курортов. Например, чтобы провести кинофестиваль на достойном уровне, была проделана огромная работа при активной поддержке губернатора края: отремонтирован центр Железноводска, капитально преобразился

Дом культуры, в котором проходили кинопоказы. Строятся планы и на будущий год - губернатор края дал поручение обеспечить площадку проведения фестиваля фейерверков инфраструктурой, чтобы зрителям было еще удобнее.

В последние годы все города-курорты Кавминвод получили дополнительный импульс к развитию благодаря усилиям краевых властей и поддержке федерального центра.

КМВ - не только минералка

- Люди с удовольствием едут на фестивали, приурочивают путешествия к музыкальным или спортивным событиям, - говорит Ольга, сотрудница турагентства из Ростовской области. - Такие моменты погружают в атмосферу места, дарят массу эмоций. А если попасть на фестиваль еды, то можно еще и новые блюда попробовать. Ивент-туризм во всем мире на пике популярности. Здорово, что Кавминводы - российская курортная жемчужина - встроились в этот тренд, и мы теперь можем не только санаторный отдых предлагать, но и событийный. У нас есть календарь на весь год, получили его от сотрудников минтуризма Ставрополья на одной из специализированных выставок - подсказываем своим клиентам, где и что пройдет на КМВ.

Всего в 2019 году в календаре событийных мероприятий края, который составили в министерстве туризма СК, более 250 событий,

20 из них включены в Национальный календарь. Топ-50 изданы в виде календаря для распространения среди профессионалов туротрасли. Также в этом году министерство поучаствовало в выпуске каталога «Россия - не только футбол. Летние фестивали и праздники». Он ориентирован на международную аудиторию и выходит на английском языке. Так что вместе с Москвой, Тулой и Рязанью в нем представлены курорты Кавминвод.

Работа по продвижению событийного туризма ведется в рамках госпрограммы Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс». Все события обеспечиваются профессиональной поддержкой регионального министерства, а 12 самых крупных и зрелищных организуются непосредственно минтуризма за счет краевого бюджета.

- Мы осознанно делаем ставку на развитие событийного туризма как на один из путей привлечения в регион отдыхающих. Как итог - турпоток в край и на наши курорты продолжает расти, - говорит губернатор Владимир Владимиров.

В 2018 году Ставропольский край посетили порядка 1,5 миллиона туристов, из них более миллиона побывали в регионе Кавказских Минеральных Вод. В нынешнем году прогнозируется рост турпотока на 10%.

ЗНАЙ!

Если ты не едешь на Кавминводы, значит, Кавминводы едут к тебе.

Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края 14 сентября готовит в Москве большой фестиваль «Все на воды - в Кавминводы!». Театрализованное представление, интерактивное шоу, история, легенды и великие имена. Можно будет попробовать традиционные блюда и поучиться ремеслам на мастер-классах.

Фото с сайта губернатора Ставропольского края

ПАМЯТКА ТУРИСТА

• Подробный календарь мероприятий: stavtourism.ru

• Бесплатные ваучеры на ретропоезд: retrotourism.ru/kmv

Скоро на Кавминводах

Август

10 августа - фестиваль «Драмфест-2019», Ессентуки

17 августа - фестиваль «KMV Glamping», регион КМВ

24 августа - фестиваль «Железная грязь», Железноводск

24-25 августа - фестиваль в стиле исторического

перфоманса, Кисловодск

30-31 августа - ММА «Битва в Георгиевске-2», Георгиевск

31 августа - фестиваль «Дискотека 90-х», Ессентуки

Сентябрь

7-8 сентября - гастрофестиваль, Ессентуки

7-14 сентября - международный фестиваль воздухоплавания «КМВ - Жемчужина России», Ессентуки

28 сентября - фестиваль «Музыка в темноте», Пятигорск

29 сентября - гонки на внедорожниках на Кубок губернатора Ставрополья, Кисловодск.