"Думала, инстасамка": 65-летнюю Успенскую в лосинах перепутали с подружкой Бузовой

Настоящий звездный десант высадился в Баку. Российские знаменитости слетелись в столицу Азербайджана на фестиваль "Жара". Желанной гостьей стала и Любовь Успенская. В последнее время 65-летняя королева шансона прекрасно выглядит и готовится к рождению ребенка.

Любовь Успенская в компании молодых коллег прибыла в Баку. Красавицу-певицу невозможно узнать в новых нарядах на одном из последних снимков. Молодежная ярко-салатовая толстовка с надписью Givenchy, модные лосины, кроссовки и бейсболка прекрасно смотрятся на королеве шансона и делают ее совершенно неузнаваемой. Артистка выглядит почти ровесницей Ольги Бузовой, которая и разместила снимок в блоге.

buzova86 Жара в Баку наступит только завтра!

"Жара в Баку наступит только завтра! Ведь на нее летим мы", - подписала фото исполнительница.

"Любу Успенскую не узнала. Думала, инстасамка", - поделилась одна из поклонниц артистки. "Там, где Люба Успенская, всегда жарко. Что называется, держит марку, как полагается профессионалу в своем деле", "Любу Успенскую не узнала. Думала, молодая подружка Ольги", "Успенская выглядит шикарно. Никогда не скажешь, что 65 лет", "Вау, я даже не узнала Любовь Успенскую", - вторят остальные.

uspenskayalubov_official Попила молодой блогерской крови...

Любовь действительно демонстрирует прекрасную форму на зависть молодым. Она не отстает от последних модных тенденций. В ее гардеробе очень много новинок - это и ботфорты, и многочисленные лабутены, и дерзкие мини юбки, и шорты. А количеству платьев звезды позавидует сама Виктория Боня, которая каждый день предстает в новых образах.

Впрочем, выглядеть лет на 20-30 моложе Успенскую заставляют серьезные обстоятельства. Не так давно певица заявила, что собирается обзавестись младенцем. Малыша должна родить сама артистка. Осталось найти лишь донора спермы. Им должен стать по-настоящему гениальный мужчина. Конечно, Любовь давно положила глаз на английского композитора, автора нашумевших мюзиклов "Иисус Христос - суперзвезда", "Призрак оперы" и "Кошки" Эндрю Ллойда Уэббера. «Мадонна тоже о нем мечтала, но он отказал. Может, мне не откажет", - надеется звезда. Пока музыкант упорно молчит. На случай, если с Уэббером все-таки не повезет, эффектная знаменитость припасла еще несколько вариантов, о которых пока подробно не распространяется.