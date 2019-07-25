Александр Мальцев: «Развиваться только у женщин синхронное плавание уже не будет»

В России все привыкли к красавицам-синхронисткам, коллекционирующим золотые медали. Чемпионат мира по водным видам спорта в 2019 году не стал исключением. Российские синхронистки показали стопроцентный результат, завоевав золотые медали в девяти дисциплинах.

С 2015 года в компании непобедимых красавиц появился и уникальный мужчина. Александр Мальцев - лучший в мире синхронист. Российский спортсмен долгое время боролся с предрассудками в отношении своего вида спорта, но четыре года назад Мальцев наконец-то получил заслуженное признание. Соревнования смешанных пар включили в программу чемпионатов мира. Не за горами и Олимпийские игры. Поговаривают даже, что соревнования смешанных пар могут включить в программу вместо женских дуэтов.

В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» четырёхкратный чемпион мира рассказал, какое будущее у мужского синхронного плавания и поведал о ситуации с развитием этого вида спорта у детей.

- Как вообще развивается мужское синхронное плавание в России? Мальчики идут в секции? Родители отдают ребят в необычный вид спорта?

- Мальчиков постоянно набирают по всей России. Больше всего идут дети в Москве. Недавно прошло первенство в Москве и там было семь дуэтов. Это только столичные ребята. В других городах также есть мальчики, которые занимаются. Есть два дуэта, выступающие на юниорском уровне. Они из Татарстана и Московской области. В старшей сборной пока я один и представляю обе дисциплины - техническую и артистическую.

Прирост идёт в мужское синхронное плавание. Конечно, нам было бы важно, чтобы вид спорта стал олимпийским. Это спровоцирует рост интереса к синхронному плаванию у мальчиков.

В мире у мальчиков где-то мужское синхронное плавание более интенсивно развивается. В Японии мы даже видели смешанные группы. В Китае и Испании также высокий интерес.

- Во взрослой сборной вы один. Можно было бы расслабиться, учитывая, что конкуренции совсем нет. Как удаётся постоянно добавлять?

- Прежде всего, смотрим на мировую конкуренцию. Расслабляться точно некогда, нужно марку держать. В этом году удалось две золотые медали выиграть, ранее только серебро было на прошлых чемпионатах мира в технической программе, поэтому нужно всегда добавлять.

Для роста мастерства не нужен спортсмен, который будет на пятки наступать в России. Хватает и международной конкуренции.

- Тяжелее ли становится с возрастом мужчине-синхронисту? Теряется гибкость и растяжка.

- Действительно у мальчиков в целом тяжелее ситуация с гибкостью. С возрастом гибкость уходит, но нужно больше времени тратить на её поддержание. После 18 лет и дальше всё сложнее становится.

В этом аспекте мужчинам в синхронном плавании тяжелее, но в силовых элементах проще.

- Перспективы развития спорта в России и в мире. Что думаете об этом?

- Я думаю, что синхронное плавание будет развиваться в сторону смешанных дуэтов. Надеюсь, что появятся и мужские одиночные соревнования. С 2015-го года наш вид спорта стал официальным. По моему мнению, развиваться только среди женщин синхронное плавание уже не будет.

- Многое стереотипов о вашем виде спорта. В России много негатива изначально было? Сейчас меняется ситуация к лучшему?

- Постепенно ситуация действительно меняется. Люди стали больше узнавать о нашем виде спорта и выступлениях. Гораздо больше людей на трибунах. Некоторые даже стали фанатами. Таких людей очень много, пишут в социальных сетях.

В то же время какие-то стереотипы остаются. Некоторые по-прежнему считают синхронное плавание чисто женским видом спорта. Понадобится время, чтобы переломить эту ситуацию полностью. Впрочем, с каждым годом позитивные изменения заметны.

Смешанным дуэтам наоборот повышенное внимание. На чемпионате мира огромное количество японской прессы было. Там их спортсмены претендовали на третье место и очень большой ажиотаж был.

Я стараюсь также по возможности через СМИ доносить информацию о нашем виде спорта и пропагандировать мужское синхронное плавание.