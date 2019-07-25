Какая дача без соцсетей: огородники рассказали, что обязательно нужно на участке

За последние пять лет число россиян, владеющих дачами, уменьшилось с 46% до 42%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Куда делись 4% дач, которыми, судя по опросу, теперь никто не владеет, статистика умалчивает. Важно то, что, как минимум, желающих признавать себя такими собственниками (и платить государству налоги) стало меньше.

Интересно и то, что дача все больше теряет свои привычные советские черты и все чаще становится «квартирой на природе». И это нехорошие новости для продавцов «старой русской» загородной недвижимости с туалетом на улице.

Более чем для 80% (!) из тех, кто нынче хотел бы приобрести фазенду, важно, чтобы в доме были городские удобства — водопровод и канализация. А почти половина не мыслит загородной жизни без мобильной связи и интернета. Потенциальные дачники также не хотели бы, чтобы их второй дом находился где-то на выселках. Максимальное расстояние от квартиры, названное большинством, - 50 км.

Соцопрос

Если бы вы покупали дачу, что вам было бы важно?

Электричество 85%

Водопровод, канализация 81%

Обустроенный дом 70%

Газ 62%

Готовый огород, сад 51%

Мобильная сеть, интернет 47%