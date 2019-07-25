Российскую чемпионку Светлану Кузнецову не пускают в США. Пора обращаться к Трампу?

Экс-вторая ракетка мира Светлана Кузнецова уже давно не балует своих поклонников яркими победами, но завершать карьеру не планирует. Россиянка в последнее время боролась с травмами. Пережив очередное повреждение, пришла новая напасть - проблема со въездом в США.

Кузнецова уже несколько месяцев публично говорит о том, что ей не удаётся оформить визу. Ситуация очень странная, учитывая, что у спортсменов подобные проблемы возникают очень редко. К тому же Кузнецова - чемпионка US Open образца 2004 года и не раз завоевывала титулы именно в США. В прошлом году Светлана выиграла небольшой турнир в Вашингтоне, ставший для неё восемнадцатым в карьере.

Кузнецова в Инстаграме написала, что ей не удастся поехать в США из-за отсутствия положительного решения по визе. Процедура тянется с февраля. Ранее она уже в шутку упоминала в своих сообщениях президента США Дональда Трампа, дабы он помог ей сыграть на крупных турнирах.

svetlanak27 Друзья, возник вопрос) с февраля жду визу в Америку на серию турниров ...

Подобное решение больно бьёт по карьерным перспективам 34-летней теннисистки. Система рейтинга в теннисе предполагает, что свои заработанные очки нужно защищать каждый год. Светлана в Вашингтоне не сыграет и опустится в рейтинге на место в конце второй сотни. Кузнецова перестанет попадать на турниры «Большого шлема» по рейтингу и будет вынуждена играть на небольших соревнованиях. Сомнительная радость для великой теннисистки.