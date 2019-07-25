Впервые за 16 лет россиянин Владислав Гринев выиграл медаль на ЧМ-2019 по плаванию на 100-метровке вольным стилем

В последний раз такое было в 2003 году на чемпионате мира - на дистанции 100 метров вольным стилем медаль у России. Александр Попов победил на чемпионате мира на 100-метровке вольным стилем. И с тех пор у России не было наград на этой дистанции. Новую страничку в плавании открыл Владислав Гринев. Он стал третьим на чемпионате мира 2019 года - спустя 16 лет вновь медаль есть.

23-летний Владислав Гринев выиграл первую личную награду в карьере. До этого у него были награды только в эстафетных видах. Трижды Гринев был вторым на ЧМ на короткой воде в 2018 году. В 2018 году Гринев со сборной России победил на ЧЕ в Глазго, был вторым в комбинированной эстафете 4 по 100 метров, и третьим - в смешанной эстафете 4 по 100 метров.

Победил же здесь Калеб Дриссел из США - 46,96 секунды. Кайл Чалмерс из Австралии второй - 47,08. Влад Гринев - 47,82.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владислав Гринев: "Безумно просто рад"

- Это очень важная для меня медаль, самая значимая. Безумно просто рад, спасибо всем. Цель была выполнена на этот турнир. В конце просто разозлился и начал делать финиш. Коснулся бортика и обалдел! Решил присмотреться еще внимательнее, вдруг не туда глянул. Это очень здорово. (в интервью Матч ТВ)