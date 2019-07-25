В парке «Зарядье» пройдет Международный день тигра

Международный день тигра пройдет в парке «Зарядье» 27 июля 2019 года. Праздник откроется костюмированным шествием, где студенты-волонтеры в костюмах хищников пройдут по маршруту: павильон «Заповедное посольство» – «Большой амфитеатр». Праздник обещает быть зрелищным, помимо студентов в нем примет участие цирковые артисты, музыканты духового оркестра, посетители увидят и ростовые фигуры тигров. К шествию могут присоединиться все желающие. Начало в 12:15.

Организаторы считают, что проведение подобных праздников необходимо для привлечения внимания к проблеме исчезновения тигров и способах их защиты. Поэтому помимо театрализованного шествия в рамках мероприятия пройдут просветительские лекции, образовательные мастер-классы. Плюс, любой гость мероприятия сможет принять участие в квесте «Тигриная тропа» и интерактивных программах научно-познавательного центра «Заповедное посольство»: «В поисках дикой кошки», начало в 14:00, и «Заповедные драгоценности». Начало в 16:00.

Кроме того, весь день в парке Зарядье будут открыты «тигриные» фотозоны. Обещает представить показательную программу и Международная федерация САМБО, чьим официальным талисманом является амурский тигр.

Организатором мероприятий, посвященных Международному дню тигра, являются Центр «Амурский тигр» и парк «Зарядье».

Если немного вернуться к истории праздника, то Международный день тигра отмечается 29 июля ежегодно. Эта дата была утверждена в 2010 году на Международном форуме по проблемам, связанным с сохранением тигра на Земле («Тигриный саммит»). В 2019 г. праздничная дата выпадает на рабочий понедельник, поэтому городское мероприятие перенесли на выходной день. Одной из ведущих организацией в России, которая занимается изучением, сохранением и увеличением популяции амурского тигра в России является Центр «Амурский тигр». Центр создан в 2013 году Русским географическим обществом по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Вся его деятельность ведется без бюджетного финансирования, исключительно благодаря спонсорской поддержке организаций и частных лиц. Председателем Наблюдательного Совета Центра является Заместитель Председателя Правительства РФ — руководитель Аппарата Правительства РФ Константин Чуйченко.