2019-07-25T14:56:09+03:00
Общество

Китай наводнит российский рынок «бэушными» авто

Стоимость "вторички" будет доходить до 700 тысяч рублей
Ася ХОВАНСКАЯ
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Из экспериментальной зоны свободной торговли Наньшань в Россию начинают отправлять подержанные машины.Из экспериментальной зоны свободной торговли Наньшань в Россию начинают отправлять подержанные машины.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Из экспериментальной зоны свободной торговли Наньшань (провинция Гуандун на юге КНР) начинают отправлять на экспорт подержанные машины. В первую партию войдут 300 автомобилей (среди них кроссоверы и седаны), а всего за год в Гуандуне рассчитывают продать около 3000 авто с пробегом, пишет газета China Daily.

- Эти транспортные средства общей стоимостью 2,5 миллиона долларов в скором времени завершат таможенное оформление в порту провинции Наньшань и будут экспортированы в Камбоджу, Нигерию, Мьянму и Россию, - сообщило министерство торговли Китая.

По прогнозам, в пересчете на наши деньги стоимость автомобилей (в зависимости от модели и степени износа) по прогнозам будет колебаться в диапазоне от 300 до 700 тысяч рублей. Пока что 60 машин уже отгрузили на судно для отправки в столицу Нигерии Лагос. Чем грозит России такой экспорт «бэушных» китайских авто?

- Наш вторичный рынок эти поставки не изменят - у нас своей «вторички» достаточно, и маловероятно, что китайская сможет с ней конкурировать, - поделился своим прогнозом с «КП» автоэксперт Андрей Ломанов. - Отношение к китайским автомобилям с пробегом очень двойственное - это все равно так брать подержанный китайский телефон. Никто не готов гарантировать вам качество...

ИСТОЧНИК KP.RU

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