2019-07-25T15:16:13+03:00
Экономика

Пространство «Здоровое общество» организуют на ВЭФ

Участники обсудят оказание медпомощи на удаленных территориях, внедрение новых технологий в здравоохранении, биологическую безопасность и другие вопросы
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В пространстве «Здоровое общество» участники ВЭФ смогут пройти ДНК-тестирование, посетить бар здорового питания и зону делового общения.В пространстве «Здоровое общество» участники ВЭФ смогут пройти ДНК-тестирование, посетить бар здорового питания и зону делового общения.
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Пространство «Здоровое общество» впервые будет функционировать в рамках V Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 4–6 сентября. «Здоровое общество» традиционно станет местом притяжения представителей медицинского и научного сообществ на Форуме.

«Тема здравоохранения занимает важное место в повестке крупнейших форумов Фонда Росконгресс. Поиск совместных решенийпореализациинациональныхпроектов, связанныхсформированиемздоровогообществаи образа жизни, в рамках деловой программы Восточного экономического форума станет продолжением дискуссии, начатой на форуме „Здоровое общество. На пути к цели 80+“ и Петербургском международном экономическом форуме – 2019. Уверен, что участие ведущих мировых экспертов, представителей органов власти и бизнеса в работе сессий будет способствовать объединению усилий всех заинтересованных сторон для достижения стратегических целей государства по повышению качества и увеличению продолжительности здоровой жизни граждан», – подчеркнул советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

Дискуссии трека по здравоохранению Восточного экономического форума будут посвящены особенностям оказания медицинской помощи на удаленных территориях, внедрению новых технологий в здравоохранении, биологической безопасности, а также программе общественного здравоохранения на Дальнем Востоке.

В пространстве «Здоровое общество» участники ВЭФ смогут пройти ДНК-тестирование, посетить бар здорового питания и зону делового общения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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