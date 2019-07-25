Александр Ефремов: Принцип «где ловим, там и строим» позволит судостроителям ДВ восстановить компетенции

Начиная строить краболовы по принципу «где ловим, там и строим», дальневосточные верфи приведут себя, так сказать, в форму и смогут браться за более сложные задачи в виде строительства среднетоннажных и крупнотоннажных траулеров. Это особенно важно, так как сегодня Россия имеет практически полностью устаревший рыбопромысловый флот. Об этом в мобильной студии «Комсомольской правды», которая работала на III Международном рыбопромышленном форуме, рассказал управляющий группы компаний «Доброфлот» Александр Ефремов.

- Важная тема – принцип «строим там, где ловим», который сейчас подвергается определенным сомнениям. Выдвигаются контраргументы, которые сводятся к тому, что не стоит отдавать все заказы дальневосточных рыбаков дальневосточным верфям. Дескать, это является ограничением конкуренции.

- Такой вопрос обсуждается. Сейчас вопрос ограничения конкуренции как таковой снят. Антимонопольная служба отозвала свой негативный отзыв по ограничению конкуренции. Профильное ведомство – Министерство промышленности и торговли - высказало сомнение, что более 30 судов могут быть построены на Дальнем Востоке. Хотя именно это ведомство призвано развивать в отдаленных регионах судостроение. А этот принцип – достаточно мощный стимул для его развития, как на Востоке, так и на Севере страны. Он принесет порядка 80 млрд. рублей частных инвестиций. Если учесть, что краболовы – это достаточно простые в постройке 50-метровые суда, с небольшой энергетикой и не сложные с точки зрения промысловой схемы и переработки, это как раз то, с чего нужно восстанавливать судостроение на Дальнем Востоке.

Александр Ефремов в мобильной студии "КП"Фото: Артем КИЛЬКИН

- Изначально речь шла о 31 судне. Это только краболовы?

- Речь идет о программе, когда квотную ренту, изъятую у рыбаков, государство, помимо тех денег, которые оно получит на аукцион, обязало заказчиков строить суда на российских верфях. Такой принцип уже использовался в предыдущем цикле инвестиционных квот в случае с береговыми перерабатывающими заводами. Тогда одним из условий получения квот было их строительство. И это получилось. В этом году сдается минимум три крупных береговых перерабатывающих комбината в нашем регионе, восстанавливается целая отрасль переработки, которой до сих пор не было.

- Если заказ на строительство краболовов отойдет дальневосточным верфям, и они его выполнят, что это даст судостроительной отрасли на Дальнем Востоке?

- Судостроение в мире является одной из самых емких отраслей с точки зрения мультипликативного эффекта. Оно формирует вокруг верфей огромное количество подрядчиков, которые выполняют субподряды. Это оценивается десятикратно в сравнении с тем объемом инвестиций, которые пойдут в судостроение. Сразу перейти к строительству крупнотоннажных сложных судов невозможно. В Южной Корее, прежде чем выйти на уровень высокотехнологичных производств электроники, судостроение 40 лет развивалось. Намного проще крестьянина научить варить корпуса, чем сразу делать микропроцессоры. Этот промежуточный шаг позволит дальневосточным судостроителям восстановить свои компетенции, которые были потеряны за последние 20 лет.

Александр Ефремов в мобильной студии "КП"Фото: Артем КИЛЬКИН

- Может, это даст импульс тому, чтобы и другие виды судов начали строиться на Дальнем Востоке?

- У нас есть практически полностью устаревший рыбопромысловый флот. Средний возраст среднетоннажных и малотоннажных судов на Дальнем Востоке – 31 год. При условии, что их расчетные сроки эксплуатации – 25 лет. Мы уже вышли за максимальные сроки эксплуатации российского рыбодобывающего флота. А это является средством производства, которое позволяет нам облавливать наши биологические ресурсы. Если мы не будем восстанавливать судостроение еще 3-5 лет, то флот, который сегодня уже за гранью сроков эксплуатации, исчезнет. У нас не будет средств производства для того, чтобы облавливать наши биоресурсы. А это приведет к потере суверенитета в части использования нашей исключительной экономической зоны.

- Если суда эксплуатируются сверх срока эксплуатации, встает вопрос безопасности. Как вы ее оцениваете?

- В этой части, на мой взгляд, все под контролем. В России традиционно контрольно-надзорные органы развиты намного выше, чем любые созидательные. Есть целый институт, отвечающий за транспортную безопасность. Российский регистр судоходства. И еще ряд организаций, которые следят за этим вопросом. Вопрос – как дорого стоит поддерживать суда в безопасном техническом состоянии. Наши рыбаки – опытные люди, они прекрасно понимают, какие суда обеспечивают их личную безопасность. На судах, которые опасны, сегодня в море никто не пойдет.

- Получается, что наши контролирующие органы развиты настолько сильно, в том числе потому, что им есть что контролировать.

- В технологиях производства есть понятие – нельзя работать над качеством, контролируя после производства. Необходимо контролировать и обеспечивать качество на стадии самого производства. Ты не должен некачественную рыбу запускать в производство в надежде на то, что потом ты проконтролируешь и уберешь брак. Для того, чтобы флот был достаточно безопасен, мы его должны обновлять. Это правило не имеет смысла ставить под сомнение.

Александр Ефремов в мобильной студии "КП"Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, 10-11 июля 2019 года в Санкт-Петербурге состоялся третий Международный рыбопромышленный форум. В мероприятиях приняли участие руководители международных региональных рыбохозяйственных организаций: Международного совета по исследованию моря, Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана, Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной и Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН. Главная тема форума - «Океан возможностей: природа, экономика, человек». Кроме того, в рамках форума прошла выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Она объединила более 300 компаний из 30 регионов России и 25 стран мира – на 34% больше, чем в 2018 году. Национальные экспозиции представили Норвегия, Исландия, Дания, Марокко, Турция, Китай и Испания, с региональными стендами выступят Архангельская, Астраханская, Калининградская, Ростовская, Ленинградская, Ульяновская, Мурманская, Магаданская области, республики Карелия и Татарстан, Ямало-Ненецкий АО и Приморский край.