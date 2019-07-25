«Приятно находиться рядом с мировыми звёздами»: Бузова прокомментировала своё попадание в список миллионеров Forbes
Издание Forbes обнародовало список самых успешных звёзд, которым ещё нет и 40 лет.
В тройку вошёл Хабиб Нурмагомедов, заработавший, по оценкам Forbes, 11,5 миллиона долларов.
Дышит в спину спортсмену красотка Ольга Бузова — телеведущая, блогер и новоиспечённая (и кстати, уже очень успешная, судя по рейтингам ITunes) певица.
Ее доход, по оценкам экспертов Forbes, составляет 4,4 миллиона долларов.
А замыкает тройку лидеров звезда мирового хоккея Александр Овечкин.
«КП» дозвонилась до Ольги Бузовой и поинтересовалась у певицы, как она относится к подобным рейтингам.
— Приятно находиться в тройке со звёздами мирового спорта, — сказала в эксклюзивном интервью «КП» Ольга Бузова. — Я знакома и общаюсь и с Хабибом, и с Сашей Овечкиным. Но все же для меня не имеют значения подобные рейтинги, особенно основанные на подсчётах заработков. Мне гораздо приятней находиться в топе стрим чартов и видеть полные залы на моих концертах и чувствовать любовь своих людей.
Топ-10 самых успешных молодых звезд России.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН
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ИСТОЧНИК KP.RU