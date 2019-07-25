2019-07-25T16:44:27+03:00
Общество

МТС вернет деньги за смартфоны Honor, если на них перестанут работать ваши любимые приложения

Компания запустила уникальную для России акцию, которая позволяет пользователям не беспокоиться за работу смартфонов Honor
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МТС заявила о предоставлении гарантийной программы для покупателей смартфонов HONOR. Специальная гарантия действует на все смартфоны HONOR без исключения и позволяет полностью вернуть деньги за устройство в случае если ваши любимые приложения, вдруг перестанут нормально работать или обновляться.

Гарантия на программное обеспечение предоставляется пользователям, которые приобрели смартфоны HONOR в период с 16 июля 2019 года по 14 июля 2020 года и действует в течение года с момента покупки. Согласно условиям предложения, при возникновении проблем в работе популярных приложений, покупатели могут обратиться в любой салон МТС и вернуть полную стоимость покупки.

Подробности и условия акции доступны на странице онлайн-магазина МТС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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