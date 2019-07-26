Современной полуторке - четверть века

20 июля исполнилось ровно 25 лет с момента выпуска первого серийного автомобиля

«ГАЗель». За эти годы на Горьковском автозаводе произведено более 2 млн машин. Со старта продаж и по сегодняшний день «ГАЗель» является безусловным лидером в своем классе, занимая около половины рынка легких коммерческих автомобилей в России.

СМОГ ТОЛЬКО ГАЗ

Со времен первой «полуторки» ГАЗ-АА, производство которой было начато в 1932 году, в СССР не выпускалось автомобилей грузоподъемностью 1,5 тонны. Неповоротливость советской плановой экономики не позволила за почти 60 лет создать маневренный и экономичный автомобиль такого класса. В середине 90-х годов только Горьковский автозавод с его огромным производственным и конструкторским потенциалом смог в непростой для страны период освоить выпуск новой модели.

ОТРЫВ ОТ КОНКУРЕНТОВ

За прошедшие четверть века машина стала настолько популярной, что именем «ГАЗель» в России часто называют весь класс легких коммерческих грузовиков и микроавтобусов. В 2013 году международное консалтинговое агентство Interbrand признало «ГАЗель» одним из самых ценных российских брендов, оценив его в 32,3 млрд рублей.

К настоящему времени автомобиль прошел полную смену поколений. Эксперты отмечают, что в ходе многочисленных модификаций неизменными оставались базовые черты бренда: практичность, функциональность, неубиваемая рамная конструкция, готовность к интенсивной эксплуатации и ценовой отрыв от конкурентов.

ЧАСТЬ МИРОВОГО АВТОПРОМА

Сегодня знаменитый бренд получил приставку NEXT и воплотился в семейство машин, созданных на основе современных технических решений и ставших бестселлером коммерческого транспорта в стране.

Созданию нового поколения «ГАЗелей» предшествовала масштабная модернизация на заводе, в которую акционер ГАЗа Олег Дерипаска вложил свыше 1 млрд долларов. После прихода на ГАЗ в начале нулевых в первую очередь он занялся элементарным наведением порядка. Тогда необходимо было изменить подходы к производству, выстроить все процессы под рынок и потребителя, а самое главное - поменять сознание людей, чтобы работники на производствах хотели активно участвовать во всех преобразованиях и быть их инициаторами. В 2003 году Дерипаска пригласил на завод японских консультантов, которые помогли внедрить новые производственные подходы. Была выстроена четкая производственная цепочка, улучшилось качество машин, забыли, что такое простои из-за срывов поставки компонентов, из-за которых завод то и дело лихорадило в конце 90-х.

После этого пришло время «железа» - строились новые цеха, закупалось новое оборудование, внедрялись лучшие зарубежные технологии. Подготовка к запуску нового семейства «ГАЗель NEXT» велась на всех уровнях за несколько лет до того, как машину увидели потребители. При этом принципиальной позицией Дерипаски было сохранение собственных инженерных компетенций, собственного инженерного центра ГАЗа, обучение молодых специалистов из отечественных вузов, чтобы российские машины создавались российскими инженерами.«ТОП-5»

В настоящее время Горьковский автозавод выпускает две линейки семейства «ГАЗель»: автомобили «ГАЗель БИЗНЕС» и «ГАЗель NEXT», которые представляют полный спектр легких коммерческих автомобилей для грузовых и пассажирских перевозок, для нужд малого и среднего бизнеса, строительства и коммунального хозяйства, фермерских хозяйств, медицинских, образовательных, социальных учреждений. Лидерство на рынке коммерческого транспорта держит

«ГАЗель NEXT». Новая модель быстро завоевала доверие профессионалов и получила самые престижные российские автомобильные премии: «Лучший коммерческий автомобиль в России», «Автомобиль года в России», «Топ-5 Авто».