Российские чиновники предпочитают молчать о победе в лотерею

По данным за первое полугодие 2019 года 93% победителей, ставших обладателями сумм свыше 500 000 рублей, хотят, чтобы их историю опубликовали на сайте stoloto.ru. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отметим, что с начала этого года оформлять выигрыш в лотерейный центр приехали 464 счастливчика, которым достались крупные выигрыши.

— Мы видим, что с каждым годом все большее количество победителей хочет поделиться радостью выигрыша в лотерею с другими людьми. Если в 2017 году таких участников было 55%, то сейчас — 93%. Победители рассказывают, что воспринимают публичность как дополнительную защищенность и гарантию безопасности. Поэтому многие даже рады вниманию со стороны прессы. Некоторые победители признаются, что на покупку счастливого билета их вдохновили опубликованные истории лотерейных мультимиллионеров, чья жизнь после выигрыша существенно изменилась к лучшему, — комментирует операционный директор «Столото» Варвара Басанович.

Победители, которые желают остаться инкогнито, имеют на это ряд причин. Чаще всего не хотят, чтобы на работе узнали об их новом финансовом положении. В частности, чиновники просят публиковать информацию о себе под псевдонимом или без фотографии, отмечая, что их профессия не позволяет «засветиться» среди победителей.

Среди забавных причин отказа — нежелание рассказывать о своем везении родственникам, которые будут претендовать на часть выигрыша. Так супруги, готовящиеся к разводу, часто умалчивают о лотерейной победе. Еще одна причина — банальная боязнь камеры. Некоторые победительницы считают, что их макияж или прическа не подходят для фотографии, которая навсегда может войти в историю государственных лотерей.

Фото предоставлено «Столото».

Справка о компании

«Столото» — бренд крупнейшего в России распространителя государственных лотерей. Операторами государственных лотерей являются АО «ГСЛ» и ООО «Спортлото». Лотерейные продукты продаются во всех регионах РФ, а также в единственном в России лотерейном интернет-супермаркете www.stoloto.ru.